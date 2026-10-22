TRÁFICO
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Finalizan los problemas de tráfico del Txorierri tras el accidente múltiple de esta mañana

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles de la carretera en sentido Barakaldo, a la altura del kilómetro 26, y se han registrado colas kilométricas a primera hora de la mañana.

Euskaraz irakurri: Hainbat ibilgailuren arteko istripu batek auto-ilarak sortu ditu BI-30 errepidean, Txorierriko korridorean, Larrabetzun

EITB

Última actualización

Un accidente entre varios vehículos ha provocado retenciones en la BI-30 a su paso por Larrabetzu, en sentido Barakaldo, pero los problemas ya han remitido para las 10:00 horas.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 26 y ha obligado a cortar uno de los carriles de la vía. Esta circunstancia ha dificultado la circulación en ese tramo de la carretera durante las primeras horas del día, y las colas han llegado a los tres kilómetros a las 09:00 horas.

El estado del tráfico puede consultarse a través del teléfono 011.

Accidentes de Tráfico Larrabetzu Corredor del Txorierri Sociedad

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