Un accidente entre varios vehículos ha provocado retenciones en la BI-30 a su paso por Larrabetzu, en sentido Barakaldo, pero los problemas ya han remitido para las 10:00 horas.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 26 y ha obligado a cortar uno de los carriles de la vía. Esta circunstancia ha dificultado la circulación en ese tramo de la carretera durante las primeras horas del día, y las colas han llegado a los tres kilómetros a las 09:00 horas.

El estado del tráfico puede consultarse a través del teléfono 011.