Olentzeroren Baso Magikoa: el nuevo parque de luz de Amorebieta por Navidad

El parque Jauregibarria de Amorebieta-Etxano se convertirá las próximas navidades en un espacio mágico de luz y fantasía. Para ello, se instalarán más de 20.000 metros de guirnaldas luminosas, 4.000 elementos florales iluminados y distintos efectos de luz y sonido que crearán una atmósfera navideña.

El parque contará también con nieve artificial y humo, así como con 150 animatrónicos iluminados, figuras que incorporan movimiento y que aportarán vida y dinamismo a los distintos espacios. También se sumarán más de 200 elementos de iluminación robotizada. Por su parte, una pantalla de 120 metros cuadrados transformará los monumentos históricos del municipio en cuentos navideños.

Todo ello se integrará en un recorrido diseñado para ofrecer una experiencia visual y sensorial que podrá disfrutarse del 30 de noviembre al 6 de enero, en horario de 18:00 a 22:00 horas.

Será necesario adquirir la entrada con anterioridad, a través de Kutxabank. No obstante, el consistorio zornotzarra también pondrá 1.000 entradas a disposición del comercio y hostelería de la localidad, con el objetivo de vincular la experiencia del parque a la actividad comercial y fomentar las compras de proximidad.

La alcaldesa de Amorebieta-Etxano, Ainhoa Salterain, ha destacado la ilusión con la que el municipio afronta esta nueva propuesta navideña: “Queremos que la Navidad se viva en nuestras calles, que el municipio tenga ambiente y que tanto quienes vivimos aquí como quienes nos visitan encuentren motivos para disfrutar de Amorebieta-Etxano”.