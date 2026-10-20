Más de 4.700 personas se vacunan en el primer día de txertogunes sin cita previa

Más de 4.700 personas han hecho uso de los txertogunes en su primer día de funcionamiento. Los 12 puntos de vacunación contra la gripe y la COVID-19 activados por Osakidetza funcionan sin cita previa en la CAV, hasta el próximo 1 de noviembre. Durante estas dos semanas, cualquier persona, a partir de los seis meses de edad, podrá acudir directamente a los puntos habilitados en los tres territorios, incluidos niños y niñas, sin necesidad de pedir cita.

En su primer día de funcionamiento, un total de 4.790 personas han hecho uso de este servicio. El perfil mayoritario en la apertura de los txertogunes ha sido el de personas mayores de 65 años, muchas de ellas con varias patologías, y en muchos casos sus acompañantes también se han vacunado. También han acudido personas jóvenes y algunos niños y niñas. La mayoría ha acudido en horario de tarde, y es que la totalidad de los txertogunes funcionan, como mínimo, de 15:00 a 20:00 horas, aunque en las tres capitales también funcionan por la mañana. Consulta dónde y cuándo puedes vacunarte.

Los txertogunes complementan la vacunación habitual de los centros de salud y facilitan el acceso a la vacunación frente a la gripe y a la COVID-19, con espacios específicos y horarios amplios, de lunes a domingo, de modo que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, Osakidetza ha reforzado sus equipos con la contratación de 225 profesionales de enfermería y 85 de personal administrativo. El subdirector de Atención Primaria de Osakidetza, Jorge Romeo, ha destacado que "esta vía permite que las consultas de Atención Primaria queden más libres para atender otros problemas de salud".

Por su parte, en Navarra, Osasunbidea prosigue también con su campaña de vacunación, que se prolongará, con cita previa, hasta el 15 de diciembre. También es posible vacunarse sin cita previa en los puntos extraordinarios de San Martín, Buztintxuri y Estella-Lizarra del 3 al 14 de noviembre.