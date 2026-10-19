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Más de 200 000 personas llamadas a vacunarse frente a la gripe y la covid a partir de hoy en Navarra

La vacunación se prolongará hasta el 15 de diciembre, si bien después de esa fecha se continuará vacunando a quienes cumplan criterios.
CORONAVIRUS VACUNA TXERTOA EFE
Vacuna. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 200.000 pertsona baino gehiago gripearen eta covid -aren aurkako txertoa hartzera deituak gaurtik aurrera Nafarroan

Agencias | EITB

Última actualización

Más de 200 000 personas están llamadas a vacunarse en Navarra frente a la gripe y la covid y podrán hacerlo a partir de hoy, cuando el departamento de Salud comience la campaña de vacunación conjunta de la temporada 2026-2027.

Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación conjunta de gripe y COVID a: personas de 70 años o más; personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; personas (> 6 meses) con condiciones asociadas a un aumento importante de riesgo de enfermedad grave: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento); personas entre 12 y 59 años pertenecientes a grupos de riesgo; y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Además, la vacuna antigripal también se recomienda a las personas entre 60 y 69 años, a la población infantil entre 6 y 59 meses de edad, al personal sanitario y sociosanitario de centros públicos y privados, personas con otras condiciones de riesgo, personas que proporcionan cuidados domiciliarios o convivientes de otras con alto riesgo de complicaciones, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como personal de centros de Educación Infantil o personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas u otro tipo de explotaciones.

La vacunación se prolongará hasta el 15 de diciembre, si bien después de esa fecha se continuará vacunando a quienes cumplan criterios (nuevas embarazadas, nuevos pacientes con factores de riesgo, viajeros internacionales incluidos en grupos de riesgo) o que no pudieron durante el periodo establecido inicialmente.

 

Estos son todos los puntos en los que será posible vacunarse contra la gripe sin cita previa
Vacunas Navarra Salud Sociedad

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