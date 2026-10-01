¿Dónde y cuándo me puedo poner la vacuna de la gripe?
Osakidetza ha puesto el foco en acercar la vacunación a la ciudadanía a través de los txertogunes, puntos de vacunación sin cita previa ubicados en los tres territorios históricos. Consulta aquí los horarios y sitios para vacunarse.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han presentado esta mañana la campaña de vacunación 2026 frente a la gripe.
Bajo el lema “Cuidarte también es cuidar. Vacúnate” el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza priorizan la vacunación temprana de la población más vulnerable: la población infantil entre 6 meses y 5 años y las personas institucionalizadas, mayores de 60 años, pacientes con condiciones de riesgo, mujeres embarazadas y población infantil vulnerable. Este año además de las personas mayores que viven en residencias, se ha priorizado a la población infantil.
En esta campaña, Osakidetza ha puesto el foco en acercar la vacunación a la ciudadanía a través de los txertogunes, puntos de vacunación sin cita previa ubicados en los tres territorios históricos. Como en años anteriores junto con la vacuna de la gripe se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir la vacuna contra el covid.
Cronograma y población diana de la campaña de gripe 2026 de Osakidetza
-28 de septiembre: inicio en residencias y población infantil menor de 5 años
-5 de octubre: inicio de campaña general (grupos diana)
-19 de octubre-1 de noviembre: Txertogunes: puntos de vacunación sin cita previa
-2 de noviembre: Generalización a toda la población
-31 de diciembre- 31 de marzo: fin de campaña
¿Qué son los txertogunes?
Este año va a existir la posibilidad de vacunación sin cita previa a toda la población, a partir del 19 de octubre hasta el 1 de noviembre en los txertogunes habilitados por Osakidetza, en todas las OSI.
En las capitales de Euskadi (Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz), estos puntos permanecerán operativos de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas, salvo en Vitoria-Gasteiz que el fin de semana será de 09:00 a 21:00 horas; en el resto de Organizaciones de Servicios Integradas (OSI) el funcionamiento será de lunes a viernes de 15:00 a 20:00 horas.
En los txertogunes se vacunará a toda la población, incluyendo la población infantil. Las vacunas que se administrarán en estos puntos serán las recomendadas en cada caso.
Sistema de citas a traves de teléfono
Se activará el sistema de citas a través del teléfono, llamando a su centro de salud o ambulatorio, la web y la app de Osakidetza, y en el caso de los mayores de 80 años, el grupo de población más frágil, se les va a contactar telefónicamente de forma individual para ofertar una cita de vacunación.
Los puntos clave de la nueva campaña han sido dados a conocer en rueda de prensa por el Consejero de Salud Alberto Martinez, junto con la Directora General de Osakidetza Lore Bilbao, el epidemiólogo Pello Latasa de Osakidetza y por la Subdirectora de Enfermeria de Osakidetza María Lopez de Gamiz.
¿Cómo solicitar cita para la vacuna?
De forma general la prioridad de solicitud de cita es, en este momento, para la población diana de la campaña. Por ello:
-Si perteneces a la población diana, pide cita a través de la web de Osakidetza o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50.
-Si NO perteneces a la población diana y quieres vacunarte frente a la gripe, podrás hacerlo a partir del 2 de noviembre solicitando cita a través de la página web o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50.
Incidencia actual de la gripe
La incidencia actual de la gripe en Euskadi se encuentra en una fase inicial con valores similares al año pasado situándose en el ámbito de la Atención Primaria en 4,5 casos por 100 000 habitantes. La tasa de ingresos hospitalarios registrados con código diagnóstico de gripe han sido de 0,1 casos por 100 000 habitantes. Lo anterior indica que el pico principal de contagios de la temporada no ha comenzado. Pese a ello los hospitales de Osakidetza han preparado los planes de contingencia frente a gripe, con la reserva de un porcentaje de camas en los hospitales de la red.