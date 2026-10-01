¿Dónde y cuándo me puedo poner la vacuna de la gripe?

Sistema de citas a traves de teléfono

Se activará el sistema de citas a través del teléfono, llamando a su centro de salud o ambulatorio, la web y la app de Osakidetza, y en el caso de los mayores de 80 años, el grupo de población más frágil, se les va a contactar telefónicamente de forma individual para ofertar una cita de vacunación.

Los puntos clave de la nueva campaña han sido dados a conocer en rueda de prensa por el Consejero de Salud Alberto Martinez, junto con la Directora General de Osakidetza Lore Bilbao, el epidemiólogo Pello Latasa de Osakidetza y por la Subdirectora de Enfermeria de Osakidetza María Lopez de Gamiz.

¿Cómo solicitar cita para la vacuna?

De forma general la prioridad de solicitud de cita es, en este momento, para la población diana de la campaña. Por ello:

-Si perteneces a la población diana, pide cita a través de la web de Osakidetza o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50.

-Si NO perteneces a la población diana y quieres vacunarte frente a la gripe, podrás hacerlo a partir del 2 de noviembre solicitando cita a través de la página web o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50.

Incidencia actual de la gripe

La incidencia actual de la gripe en Euskadi se encuentra en una fase inicial con valores similares al año pasado situándose en el ámbito de la Atención Primaria en 4,5 casos por 100 000 habitantes. La tasa de ingresos hospitalarios registrados con código diagnóstico de gripe han sido de 0,1 casos por 100 000 habitantes. Lo anterior indica que el pico principal de contagios de la temporada no ha comenzado. Pese a ello los hospitales de Osakidetza han preparado los planes de contingencia frente a gripe, con la reserva de un porcentaje de camas en los hospitales de la red.