La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exigen que se convaliden los dos decretos

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado para este jueves, 1 de octubre, a las 20:00 horas caceroladas frente a todos los ayuntamientos del Estado para exigir la convalidación de los dos decretos y manifestaciones durante el fin de semana en varias ciudades para "empujar hacia una huelga general".

Los sindicatos celebran la aprobación de "prácticamente todas las medidas del decreto Maricarmen" gracias a la movilización ciudadana, pero consideran que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido "dividirlo en dos" para "facilitar" que los grupos parlamentarios puedan tumbar la medida más estructural, "la renovación automática de los contratos".

Por ello, han convocado caceroladas este jueves ante los ayuntamientos del país para exigir que el Congreso de los Diputados convalide ambos decretos el viernes en un pleno extraordinario.

"Que ningún partido se atreva a traicionar con un voto en contra el clamor social expresado estos días en las calles", explican en un comunicado.

Asimismo, los sindicatos de inquilinas aseguran que, a pesar de que los decretos no podrán revertir "décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio", se ha abierto una "ventana de oportunidad histórica" para cambiar las normas.

"Solo la movilización de miles y miles de personas que empujen hacia una huelga general por la vivienda puede conseguirlo. Para ir más allá, necesitamos una huelga general", aseguran.

Por este motivo, han convocado manifestaciones durante este fin de semana, los días 3 y 4 de octubre, en las grandes ciudades del país.

En Hegoalde, por su parte, los movimientos por la vivienda de Euskal Herria (Sindicato Socialista de Vivienda y Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea) han llamado a movilizarse de manera unitaria el viernes, 2 de octubre, en las cuatro capitales, a las 19:00 horas, bajo el lema "Contra la especulación y por una vivienda garantizada".