El segundo decreto de vivienda incluirá una indemnización de 12 meses si el casero no renueva el alquiler

El segundo decreto de vivienda, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha retrasado un día, incorporará un nuevo régimen para la continuidad de los contratos de alquiler. La medida modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y establece la prórroga automática de los contratos una vez cumplido el periodo mínimo obligatorio.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que las causas justificadas para no renovar un contrato serían que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar, y ha subrayado que "si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar". El titular de Consumo ha señalado que es un mecanismo similar al de las relaciones laborales. "Si te despiden, te tienen que indemnizar, si no hay una causa justificada", ha apuntado.

El ministro ha presentado esta medida como una transformación del mercado del alquiler en España orientada a "dar certidumbre y seguridad" a los inquilinos, con el objetivo de "acabar con la ansiedad" de saber cuándo va a vencer el contrato y evitar situaciones en las que el casero eche al inquilino para cobrar un 40% más por el alquiler o para poner un piso turístico.

"¿Quién se opone a esto? ¿Cuál es la razón para oponerse a esto? ¿Qué interés defiende alguien que se opone a este modelo?", ha espetado Bustinduy.

En concreto, los contratos se prorrogarán por periodos sucesivos de la misma duración si ninguna de las partes comunica su voluntad de no renovarlos. El periodo mínimo es de cinco años cuando el propietario es una persona física y de siete años cuando es una persona jurídica.

El propietario que no quiera continuar con el contrato deberá comunicarlo con al menos seis meses de antelación. Para el inquilino, el plazo establecido será de dos meses.