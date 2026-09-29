Maricarmen acepta la propuesta para volver a su casa cuando sea dada de alta

Maricarmen ha aceptado el acuerdo alcanzado este lunes entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, para que pueda volver a su casa, según su letrada, Beatriz Duro.



La mujer, de 87 años, se ha alegrado mucho al recibir la noticia hace unas dos horas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el que está ingresada desde que se produjo el lanzamiento, ha explicado Duro.



Maricarmen espera poder recuperarse y recibir el alta "cuanto antes" para poder regresar al inmueble situado en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, donde ha vivido durante más de setenta años.



El acuerdo ha sido el resultado de la reunión que las partes mantuvieron este lunes en el Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) Madrid.



El acuerdo permitirá a Maricarmen volver al inmueble como arrendataria, con un nuevo contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS será garante de su cumplimiento.

