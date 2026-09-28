El Sindicato de Inquilinas avisa que la acampada en Sol seguirá más allá de que se alcance un acuerdo para Maricarmen

El Sindicato de Inquilinas madrileño ha avisado de que la acampada instalada en la Puerta del Sol desde este sábado seguirá más allá del Real Decreto o de que se alcance un acuerdo durante la reunión que se celebra en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) entre representantes de Urbagestión y representantes de Maricarmen, la octogenaria desahuciada esta semana de su casa del distrito de Retiro, en la que había vivido durante 71 años.

“Esto va más allá de Maricarmen. El Real Decreto es el primer paso, los contratos indefinidos son fundamentales. Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Maricarmen más", ha trasladado en declaraciones a los medios la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, a su llegada a este encuentro, mediado por profesionales de EMVS Madrid, entre representantes de la octogenaria y Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda.

En este sentido, Vilariño ha subrayado la relevancia de la acampada porque "se ha demostrado la importancia de que las personas no estén solas". Por ello, de cara a la reunión, ha señalado que, junto a la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, se la va "apoyar en todo lo que pida" porque es "la manera en la que se equilibra la diferencia de poder que hay" entre ella y Urbagestión.

"La acampada va a continuar e iremos viendo cómo van avanzando los días porque estamos yendo día a día, paso a paso, según cómo va cambiando también todo", ha concluido.