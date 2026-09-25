La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra son dos de las comunidades del Estado donde la cesta de la compra es más cara, según la organización de consumidores OCU, que sólo ha encontrado precios más altos en Cantabria. En cuanto al listado de los municipios, Getxo lidera la lista de los más caros.

La asociación de consumidores OCU ha publicado este viernes su informe anual sobre la evolución de los precios en los supermercados, un estudio realizado a nivel estatal que analiza la evolución del precio de la cesta de la compra en el último año móvil (hasta mayo de 2026).

Según ese estudio, la CAV y Navarra han subido un puesto respecto a 2025. Este año aparecen en segundo lugar, junto a Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y Castilla y León. El primer puesto, en esta ocasión, es para Cantabria. En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra la compra es un 4% más cara que en las comunidades más baratas del Estado (Valencia y Murcia).

En cuanto a los municipios, Getxo es, una vez más, el municipio más caro del estado para realizar la compra, junto con Pozuelo de Alarcón y Majadahonda de Madrid y La Cerdanyola del Vallès de Barcelona.

En el informe, la OCU afirma que el gasto medio de un hogar del Estado en el supermercado asciende a 6602 euros anuales y ha crecido un 5,18 % en el último ejercicio (342 euros). El incremento de precios se ha moderado respecto a 2025, pero los resultados del estudio no recogen los efectos de la guerra en Irán, que no han llegado a los lineales, pero "terminarán afectando" a la cesta de la compra.

La mayor subida de precios se ha producido en el grupo de alimentos frescos (4,7 %). Dentro de esta categoría, las frutas y las verduras se encarecen un 3,5 %, las carnes un 3,7 % y los pescados se han disparado un 8,6 %.

Los supermercados más caros y baratos

Sin embargo, según la organización de consumidores, existe una gran diferencia de precios de un supermercado a otro. Asegura que la elección de una cadena u otra puede suponer un ahorro del 20 % y ha publicado la lista de los más caros y los más baratos. Entre los que operan en la CAV y Navarra, los más baratos son:

Family Cash

Alcampo

Supeco

Lidl

Mercadona

Aldi

Entre los más caros, en cambio, menciona a dos:

El Corte Inglés

Supercor

Además, la organización de consumidores destaca que ocho de las 28 cadenas de supermercados que operan en el Estado han bajado sus precios. Entre ellas, destacan las bajadas de:

Carrefour Market (2,7%)

Lidl (1,9%)

Mercadona (1,8%)

Periodo (1,4%)

En el lado opuesto se sitúa la cadena BM Supermercados, que es la red que más ha subido sus precios , un 5,1 %.