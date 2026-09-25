Activada la alerta por contaminación marina tras el incendio del pesquero de Orio

El Gobierno Vasco ha declarado la fase de alerta del Plan Itsasertza, el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar, tras el incendio del pesquero "Gure Gaskuña" en Orio (Gipuzkoa). La medida permitirá realizar un seguimiento de las operaciones previstas una vez que se extinga completamente el fuego y se proceda al reflotamiento del barco.

El incendio, que se declaró a mediodía en el pesquero de Ondarroa, continúa activo, aunque controlado, según ha informado el Gobierno Vasco. Durante la jornada han trabajado en la zona efectivos de los bomberos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Ertzaintza.

El barco se ha escorado durante las labores de extinción y permanece parcialmente hundido. Una vez extinguido completamente el incendio, será necesario reflotarlo. Ante esta operación y teniendo en cuenta el combustible que permanece en sus depósitos, el Gobierno Vasco ha activado la fase de alerta del Plan Itsasertza.