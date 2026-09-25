Activada la alerta por contaminación marina tras el incendio del pesquero de Orio
El Gobierno Vasco ha declarado la fase de alerta del Plan Itsasertza, el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar, tras el incendio del pesquero "Gure Gaskuña" en Orio (Gipuzkoa). La medida permitirá realizar un seguimiento de las operaciones previstas una vez que se extinga completamente el fuego y se proceda al reflotamiento del barco.
El incendio, que se declaró a mediodía en el pesquero de Ondarroa, continúa activo, aunque controlado, según ha informado el Gobierno Vasco. Durante la jornada han trabajado en la zona efectivos de los bomberos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Ertzaintza.
El barco se ha escorado durante las labores de extinción y permanece parcialmente hundido. Una vez extinguido completamente el incendio, será necesario reflotarlo. Ante esta operación y teniendo en cuenta el combustible que permanece en sus depósitos, el Gobierno Vasco ha activado la fase de alerta del Plan Itsasertza.
Barreras para contener una posible fuga
En la zona donde se encuentra la embarcación se han colocado barreras de contención para evitar que el combustible pueda extenderse por el agua en caso de producirse una fuga.
Además, un retén de bomberos de la Diputación Foral de Gipuzkoa continúa trabajando en las labores de extinción del incendio.
La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza permanecerá durante toda la noche vigilando la lámina de agua para detectar una posible contaminación del mar.
La activación de la fase de alerta del Plan Itsasertza supone la organización de los medios y recursos que podrían ser movilizados en función del grado de respuesta necesario ante un eventual episodio de contaminación marina.
Piden cerrar ventanas en Orio y Aia
Los servicios de emergencia y el Departamento de Seguridad han recomendado cerrar ventanas en Orio y Aia debido a la columna de humo generada por el incendio.
Tres personas atendidas
Dos personas han sido trasladadas al Hospital Donostia y una tercera persona ha sido atendida en el ambulatorio de la localidad, todas por inhalación de humo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.