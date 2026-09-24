Los perros de más de ocho kilos podrán viajar en Metro Bilbao, pero con limitaciones

Los perros de más de 8 kilos podrán viajar en Metro Bilbao a partir del próximo 15 de octubre con limitaciones horarias. Así, los canes no podrán utilizar el metro en las horas punta de los días laborables (entre las 7.00 y las 10.00 horas, de 13.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas). Tampoco podrán hacerlo en el horario nocturno de viernes y sábados, ni en circunstancias de aglomeración o movilidad excepcional (partidos en San Mamés, Aste Nagusia, Santo Tomás...). Estas restricciones afectan al conjunto del viaje, por lo que éste deberá comenzar y acabar siempre dentro del horario permitido.



No son los únicos requisitos, ya que los canes de más de 8 kilos deberán viajar con bozal y una correa no extensible que no supere los 50 centímetros de longitud. Tampoco podrán ocupar asiento ni viajar en el primer o el último coche de cada tren, al estar reservados éstos para personas de movilidad reducida y sillas de bebé.



Además, quienes viajen con perros de grandes dimensiones no podrán imponer su presencia al resto del pasaje que se pueda sentir atemorizado y tendrán que trasladarse a otra zona habilitada en tal caso. En lo que al acceso a las instalaciones se refiere, los perros de más de 8 kilos no podrán utilizar las escaleras mecánicas ni los pasillos rodantes. Sí podrán hacer uso de los ascensores, pero respetando el orden de prioridad habitual y siempre que no generen molestias al resto de ocupantes.



La modificación de la normativa interna de Metro Bilbao permitirá a las personas ir acompañadas de un único animal (perro, gato, hurón u otros pequeños animales de compañía), siempre que viaje en las condiciones idóneas y no resulte molesto ni peligroso.



En este sentido, se mantiene prohibido el acceso a perros de razas consideradas potencialmente peligrosas por la legislación vigente, así como a cualquier otro animal de carácter exótico (reptiles, arañas, insectos...). Las nuevas condiciones no aplican a los perros de asistencia ni a los de menos de 8 kilos, que seguirán viajando como hasta la fecha.



Metro Bilbao editará un folleto informativo para general conocimiento de las nuevas condiciones entre la clientela.