METRO BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los perros de más de ocho kilos podrán viajar en Metro Bilbao, pero con limitaciones

Los canes no podrán usar el metro en horas punta ni en el horario nocturno de fines de semana. Tampoco en situaciones de aglomeración. Además, los de más de 8 kilos deberán llevar bozal y correa no extensible.
Un perro en una terraza de Vitoria-Gasteiz.
Los perros de más de 8 kilos podrán viajar en Metro Bilbao. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Zortzi kilo baino gehiagoko txakurrek Metro Bilbaon bidaiatu ahal izango dute, baina mugak izango dituzte

Agencias | EITB

Última actualización

Los perros de más de 8 kilos podrán viajar en Metro Bilbao a partir del próximo 15 de octubre con limitaciones horarias.  Así, los canes no podrán utilizar el metro en las horas punta de los días laborables (entre las 7.00 y las 10.00 horas, de 13.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas). Tampoco podrán hacerlo en el horario nocturno de viernes y sábados, ni en circunstancias de aglomeración o movilidad excepcional (partidos en San Mamés, Aste Nagusia, Santo Tomás...). Estas restricciones afectan al conjunto del viaje, por lo que éste deberá comenzar y acabar siempre dentro del horario permitido.

No son los únicos requisitos, ya que los canes de más de 8 kilos deberán viajar con bozal y una correa no extensible que no supere los 50 centímetros de longitud. Tampoco podrán ocupar asiento ni viajar en el primer o el último coche de cada tren, al estar reservados éstos para personas de movilidad reducida y sillas de bebé.

Además, quienes viajen con perros de grandes dimensiones no podrán imponer su presencia al resto del pasaje que se pueda sentir atemorizado y tendrán que trasladarse a otra zona habilitada en tal caso. En lo que al acceso a las instalaciones se refiere, los perros de más de 8 kilos no podrán utilizar las escaleras mecánicas ni los pasillos rodantes. Sí podrán hacer uso de los ascensores, pero respetando el orden de prioridad habitual y siempre que no generen molestias al resto de ocupantes.

La modificación de la normativa interna de Metro Bilbao permitirá a las personas ir acompañadas de un único animal (perro, gato, hurón u otros pequeños animales de compañía), siempre que viaje en las condiciones idóneas y no resulte molesto ni peligroso.

En este sentido, se mantiene prohibido el acceso a perros de razas consideradas potencialmente peligrosas por la legislación vigente, así como a cualquier otro animal de carácter exótico (reptiles, arañas, insectos...). Las nuevas condiciones no aplican a los perros de asistencia ni a los de menos de 8 kilos, que seguirán viajando como hasta la fecha.

Metro Bilbao editará un folleto informativo para general conocimiento de las nuevas condiciones entre la clientela.

Animales Metro Bilbao Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X