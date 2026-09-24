¿Por qué un fondo buitre puede desahuciar a inquilinos que pagan su alquiler?
La imagen de Maricarmen, de 87 años, siendo desahuciada de su casa en Madrid, pese a llevar siete décadas pagando el alquiler, ha vuelto a traer a primera plana el drama de los desahucios y el asalto especulativo de los fondos buitre. ¿Por qué puede un fondo buitre desahuciar a inquilinos que llevan décadas pagando su alquiler?
El fin de la renta antigua y el asalto especulativo
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno español de Felipe González, sentó las bases de esta situación al modificar las condiciones de la renta antigua para los descendientes.
Tras fallecer sus padres, Maricarmen se subrogó el contrato de alquiler de la casa en la que residió durante siete décadas. Todo con normalidad, hasta que el bloque pasó a manos de un fondo de inversión, de los denominados fondos buitre, que decidió llevar el caso a los tribunales.
Aunque en primera instancia la Justicia dio la razón a la inquilina, el Tribunal Supremo consideró que la subrogación había expirado. A partir de ahí, el fondo le exigió una nueva cuota mensual, que pasó de los 500 euros originales a 1650 euros.
Este miércoles, en el cuarto intento de lanzamiento y a pesar de que una escritora anónima se ofreció a completar la diferencia del alquiler, la Policía Nacional ejecutó el desahucio y Maricarmen fue sacada de su hogar en camilla para ser trasladada al hospital en ambulancia.
Indignación en las calles
El caso ha desatado la indignación social en las calles. Miles de personas salieron este miércoles y se concentraron en el madrileño barrio de Chamberí frente al polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid, exigiendo el "ático de Ayuso para Maricarmen". Las movilizaciones de solidaridad también se reprodujeron en ciudades como Barcelona, Sevilla, Oviedo y Valencia.
En el ámbito político, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió que su Ejecutivo enviará al parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas, y pidió "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar una nueva "tragedia" como la de Maricarmen.
Amenaza especulativa también en Euskadi: el caso de 'Los Ochos'
En Erandio (Bizkaia) un total de 120 familias también temen sufrir el mismo destino que Maricarmen. Llevan más de una década viviendo de alquiler en la zona de Tartanga (Erandio), en los edificios conocidos como 'Los Ochos'.
El fondo buitre que compró estos inmuebles quiere rescindir ahora sus contratos para vender sus viviendas. Los vecinos anuncian movilización y batalla sindical para evitar su desahucio.
Reclaman poder continuar en sus viviendas mediante la renovación de los contratos de alquiler y denuncian que la alternativa de comprar los pisos, que se ofrecen por encima de los 300 000 euros en portales inmobiliarios, queda fuera del alcance de buena parte de los actuales inquilinos.