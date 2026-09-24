¿Por qué un fondo buitre puede desahuciar a inquilinos que pagan su alquiler?

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno español de Felipe González, sentó las bases de esta situación al modificar las condiciones de la renta antigua para los descendientes.

Tras fallecer sus padres, Maricarmen se subrogó el contrato de alquiler de la casa en la que residió durante siete décadas. Todo con normalidad, hasta que el bloque pasó a manos de un fondo de inversión, de los denominados fondos buitre, que decidió llevar el caso a los tribunales.

Aunque en primera instancia la Justicia dio la razón a la inquilina, el Tribunal Supremo consideró que la subrogación había expirado. A partir de ahí, el fondo le exigió una nueva cuota mensual, que pasó de los 500 euros originales a 1650 euros.

Este miércoles, en el cuarto intento de lanzamiento y a pesar de que una escritora anónima se ofreció a completar la diferencia del alquiler, la Policía Nacional ejecutó el desahucio y Maricarmen fue sacada de su hogar en camilla para ser trasladada al hospital en ambulancia.