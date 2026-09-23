Sánchez promete un decreto urgente de vivienda y pide responsabilidad para convalidarlo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles que su Ejecutivo enviará al parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas, pero ha pedido "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar una nueva "tragedia" como la de Maricarmen.

"El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones públicas", ha subrayado en rueda de prensa en Nueva York, donde participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Asimismo, ha criticado con dureza tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno autonómico, ya que son las administraciones competentes en materia de protección social a personas vulnerables en el ámbito de la vivienda. Las ha acusado de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos de doscientos metros con terraza".

Sánchez ha insistido en que el Gobierno va a hacer "todo lo que está en su mano" y que no descarta nada, pero no ha querido avanzar detalles y en todo momento ha puesto el foco en los grupos parlamentarios, al recordar que este año impidieron convalidar un real decreto ley que habría evitado el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años obligada este miércoles a dejar su piso en Madrid tras siete décadas pagando su alquiler.

El decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a hogares vulnerables fue derogado en el Congreso el pasado febrero con los votos del PP, Vox y Junts.

A su juicio, es "imperioso" aprobar una ley no solo para resolver la tragedia social que supone ese desahucio, sino también para abordar en su conjunto el problema de la vivienda.

Sánchez ha pedido a los grupos actuar por encima de colores políticos y ser conscientes de la gravedad de la situación y de que hay herramientas frente a la "insensibilidad o la falta de compromiso" de algunas administraciones.

A pesar de las sucesivas preguntas de los periodistas, no ha precisado sus planes, pero sí ha reiterado las críticas al Ayuntamiento y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de "vanagloriarse" de que los fondos buitres pueden comprar viviendas de protección oficial en la región y de rechazar cualquier tipo de intervención en el mercado.

Sumar ha pedido que el real decreto ley de vivienda llegue al Consejo de Ministros el próximo martes, pero el presidente se ha limitado a señalar que se aprobará "de manera urgente", "cuando sea necesario".