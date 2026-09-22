El Tribunal Constitucional decide amnistiar la malversación y abre la puerta al regreso de Puigdemont a Cataluña

El Tribunal Constitucional ha decidido amnistiar el delito de malversación al exconseller Jordi Turull, lo que abre la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont cuando en las próximas semanas se apruebe la sentencia, que el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar de inmediato.

Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha tomado esta decisión una vez que el magistrado conservador Jose María Macías, que respaldaba la postura del Supremo de no aplicar la amnistía por el delito de malversación a los líderes del procés, ha retirado su ponencia.

Macías ha aceptado redactar otra para el pleno del 6 de octubre que recoja los argumentos de la mayoría para estimar el recurso de Turull, de repercusión directa para Puigdemont.

Lo que ocurre es que ese día se votarán dos resoluciones, la ponencia de Macías, que debe ser ya estimatoria, y otra del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que también concederá el amparo a la exconsellera Dolors Bassa.

El pleno del 6 de octubre aprobará la sentencia que perdonará la malversación. Fuentes jurídicas confían ahora en que el Constitucional fije con Turull y Bassa una doctrina contundente sobre la malversación que será extrapolable al resto de condenados y procesados en rebeldía.

Llarena prevé actuar en cuanto eso suceda con Puigdemont —así como con los exconsellers que huyeron con él Antoni Comín y Lluis Puig— no solo retirando la orden de detención sino también aplicando la amnistía a la malversación.

En cuanto las sentencias del Constitucional se publiquen en el BOE, se abrirán dos opciones, uno que Llarena actúe de oficio y otro que lo haga a petición de las defensas, que es el escenario más probable si los intereses favorecen el devenir de Puigdemont.