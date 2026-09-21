El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por el caso ‘Plus Ultra’

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre.

Así lo ha acordado Calama a través de una providencia en la que cita a las hijas del expresidente a las 09:00 y a las 12:00 horas. Ambas fueron imputadas el pasado mes de junio en la causa sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

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