Otegi reclama al PNV un programa de mínimos "frente a un bloque reaccionario"

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de usar "el comodín" de ETA para no debatir, como hacen PP y Vox. "Sacar permanentemente ese comodín cuando no tienes respuesta a los planteamientos que te estamos haciendo, evidentemente denota una cierta debilidad política", ha añadido.