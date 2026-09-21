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Otegi reclama al PNV un programa de mínimos "frente a un bloque reaccionario"

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Arnaldo Otegi EH Bildu Radio Euskadi
18:00 - 20:00

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en Radio Euskadi. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Otegik "minimoen programa bat" planteatu dio EAJri, "bloke erreakzionarioari aurre egiteko"

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de usar "el comodín" de ETA para no debatir, como hacen PP y Vox. "Sacar permanentemente ese comodín cuando no tienes respuesta a los planteamientos que te estamos haciendo, evidentemente denota una cierta debilidad política", ha añadido. 

Arnaldo Otegi EH Bildu Política

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