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Otegik "minimoen programa bat" planteatu dio EAJri, "bloke erreakzionarioari aurre egiteko"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak EAJri leporatu dio ETAren "komodina" erabiltzea proposamenari ez erantzuteko, PPk eta Voxek egin ohi duten bezala.
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