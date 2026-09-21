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Otegik "minimoen programa bat" planteatu dio EAJri, "bloke erreakzionarioari aurre egiteko"

Iragarkia
Arnaldo Otegi EH Bildu
18:00 - 20:00

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia, Radio Euskadin. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak EAJri leporatu dio ETAren "komodina" erabiltzea proposamenari ez erantzuteko, PPk eta Voxek egin ohi duten bezala. 

Arnaldo Otegi EH Bildu Politika

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