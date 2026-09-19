JSE-EGAZEN XII. KONGRESUA

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Erradikalizazioaren aurrean, gazte sozialistak "euste horma" direla esan du Maider Etxebarriak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Gasteizko alkateak politikaren erradikalizazioa salatu du PSE-EEko gazteen kongresuan. Mutur batean PP eta Vox "giroa pozoitzen" daudela, eta bestean, "ekintza bandalikoak egiten eta banderak erretzen dituztenen intolerantzia basatia" dagoela salatu du. 

PSE EE Alderdi Politikoak Euskadiko Alderdi Popularra VOX Politika

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