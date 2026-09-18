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Rocio Vitero EH Bilduren Gasteizko alkategai izango da berriro

EH Bilduren Mahai Politikoak Gasteizko Udaleko zinegotzia proposatu du berriro, "herritarrentzat ongizate maila handiagoa lortzeko pertsonarik egokiena delako".

Rocío Vitero
Rocío Vitero, EH Bilduren Gasteizko alkategaia. Argazkia: EH Bildu

EITB

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EH Bilduren Gasteizko Mahai Politikoak Rocio Vitero proposatu du berriro Gasteizko alkategai izateko, "Euskal Herria Bilduren eta ezkerreko subiranismoaren proiektua ordezkatzeko pertsonarik egokiena delako, herritarrentzako ongizate maila handiagoa lortze aldera".

Ohar baten bidez, koalizioak gogorarazi du 2023ko hauteskundeetan "EH Bilduk emaitza historikoak lortu" zituela Gasteizen, "hauteskundeak berak irabaziz eta Vitero hiriaren historian udal hauteskundeak irabazi dituen lehen emakumea bihurtuz". EH Bilduren ustez, Gasteizek "norabide aldaketa eta politika eraldatzaileak" behar ditu, eta sinetsita dago "bultzada" hori Rocio Vitero hautagaiaren eskutik iritsiko dela.

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