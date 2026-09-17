POLITIKA OROKORREKO OSOKO BILKURA
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Andueza: "Euskadik ez du zaratarik eta diagnostikorik behar, erabakiak baizik"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEren buruzagiak osasuna, hezkuntza eta etxebizitza hobetzeko neurriak eskatu ditu, zerbitzu publikoak indartzeko eta Euskadi "justuago, oparoago eta kohesionatuagoa" izan dadila aurrera egiteko.

PSE EE Imanol Pradales Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Politika

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