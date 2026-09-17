Ceutako portuan migratzaileentzat prestatzen ari diren kanpalekua geldiaraztea baztertu du Auzitegi Nazionalak
Atzo Ceutako portuko migratzaileentzako kanpalekua geldiaraztea agindu ostean, azkenean instalazio hori migratzaileei aterpea emateko erabiltzea baimendu du. Auzitegi Nazionalaren arabera, Barne Ministerioak zehaztu beharko ditu agenteen eta migratzaileen segurtasun baldintzak.
Migrazio krisiari lotuta, Ceutako portuan migratzaileentzako kanpalekua prestatzen jarraitzen dute, Auzitegi Nazionalak Poliziaren Sindikatu Bateratuak (SUP) egindako eskaria baztertu egin baitu.
Atzo Ceutako portuko kanpalekua ezartzeko prestaketa lanak geldiaraztea agindu zuten, baina azkenean instalazio hori migratzaileei aterpe emateko erabiltzea baimendu du. Auzitegi Nazionalaren, arabera, Barne Ministerioak zehaztu beharko ditu agenteen eta migratzaileen segurtasun baldintzak.
Poliziaren Sindikatu Bateratuak (SUP) 16.000 metro karratuko lur-eremua hartu duen obra geldiaraztea eskatu zuen, kautelazko neurri gisa. Horri erantzunez, atzo Auzitegi Nazionalak Espainiako Gobernua Ceutako portuan eraikitzen ari den migratzaileentzako kanpalekua geldiarazteko agindu zuen, behin-behinean.