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Pradalesek iragarri du 340 milioi euro bideratuko dituela eraikin publikoak eta etxebizitzak klimatizatzeko
Lehendakariak Eusko Legebiltzarreko Politika Orokorrari buruzko osoko bilkuran egin du iragarpena, eta datozen bi urteetarako klimatizazio-sistema eraginkor eta jasangarriak ezartzeko programaren berri eman du. Herritar guztiek izango dute parte hartzeko aukera.
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