Klima-aldaketa
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Pradalesek iragarri du 340 milioi euro bideratuko dituela eraikin publikoak eta etxebizitzak klimatizatzeko

Iragarkia
VITORIA, 17/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, interviene este jueves en el segundo debate de Política General en el Parlamento Vasco de la decimotercera legislatura, en el ecuador de su mandato, y en el que la oposición confrontará sus modelos y propuestas sobre autogobierno, vivienda, economía, empleo y sanidad, entre otros asuntos. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Lehendakariak Eusko Legebiltzarreko Politika Orokorrari buruzko osoko bilkuran egin du iragarpena, eta datozen bi urteetarako klimatizazio-sistema eraginkor eta jasangarriak ezartzeko programaren berri eman du. Herritar guztiek izango dute parte hartzeko aukera.

Klima Aldaketa Eusko Jaurlaritza Politika

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