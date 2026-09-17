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Laura Garridok kritikatu du Pradalesek "enpatia falta" eta "autokonplazentzia" erakutsi duela
PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaile Laura Garridok kritikatu du Imanol Pradales lehendakariak "enpatia falta" erakutsi duela bere hitzaldian. Halaber, nabarmendu du lehendakariak ez duela euskal herritarren arazo nagusiei erantzungo dien "neurri zehatzik iragarri"; "hala nola, etxebizitza eta segurtasuna.
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