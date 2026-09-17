PLENO DE POLÍTICA GENERAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Laura Garrido critica la "falta de empatía" y la "autocomplacencia" de Pradales

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laura Garridok kritikatu du Pradalesek "enpatia falta" eta "autokonplazentzia" erakutsi duela

EITB

Última actualización

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha criticado este jueves la "falta de empatía" del lehendakari, Imanol Pradales, al que ha acusado de hacer un discurso "autocomplaciente". Tras finalizar el discurso, Garrido ha censurado que el lehendakari no "ha anunciado medidas" concretas vinculadas con los principales problemas de los vascos, como la vivienda, "que debería ser una prioridad y no lo es" o la seguridad.

Parlamento Vasco Política PP Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X