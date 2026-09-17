Laura Garrido critica la "falta de empatía" y la "autocomplacencia" de Pradales

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha criticado este jueves la "falta de empatía" del lehendakari, Imanol Pradales, al que ha acusado de hacer un discurso "autocomplaciente". Tras finalizar el discurso, Garrido ha censurado que el lehendakari no "ha anunciado medidas" concretas vinculadas con los principales problemas de los vascos, como la vivienda, "que debería ser una prioridad y no lo es" o la seguridad.