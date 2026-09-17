Será noticia: Pleno de Política General en el Parlamento Vasco, las primeras estrellas llegan al Zinemaldia y anulan el decreto sobre el uso del euskera

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 17 de septiembre de 2026:

- Pleno de Política General en el Parlamento Vasco: El Parlamento Vasco comienza el curso político 2026-2027 hoy, jueves, con el pleno de política general y con la vista puesta en las citas electorales de 2027: las municipales y forales del 23 de mayo, y las generales que aún no tienen fecha prevista. Síguelo en directo en orain.eus.

- Las primeras estrellas llegan al Zinemaldia: El actor británico Orlando Bloom, que entregará este viernes el Premio Donostia a Werner Herzog, llegó ayer al mediodía a San Sebastián.

- Anulado el decreto que regula el uso del euskera en la administración vasca: El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, que fue recurrido por Vox, debido que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial".