El Gobierno de Navarra volverá a licitar la duplicación de los túneles de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este miércoles en el Parlamento Foral que la apuesta de su Ejecutivo es volver a licitar las obras de duplicación de los túneles de Belate, al no encontrar la vía legal para pagar los 8,5 millones de euros de sobrecoste que tumbó un reparo suspensivo del interventor general.

"No era el plan inicial, pero a la vista está que es el único viable (...) Hay un problema y hay una situación muy compleja y este Gobierno pone soluciones. Hoy comienza una nueva etapa", ha asegurado Chivite en el Parlamento, donde ha comparecido acompañada del vicepresidente primero, Javier Remírez, y del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, para dar explicaciones sobre la obra que se encuentra sin actividad en el túnel.

El Ejecutivo trabaja ahora para resolver de mutuo acuerdo el actual contrato de duplicación del túnel de Belate y volver a licitar los trabajos pendientes, después de abandonar definitivamente el modificado número 1, según ha dicho Chivite.



Las obras comenzaron en 2024 y el Gobierno de Navarra aprobó un sobrecoste propuesto por la UTE formada entre Acciona, Osés Construcción y Servinabar de 8,5 millones. Tras el caso Koldo y la posterior salida de Servinabar de la UTE, en el mes de noviembre el interventor general firmó un reparo suspensivo que señalaba que no se podía realizar el pago de los sobrecostes al existir la posibilidad de perjuicio para la Hacienda Foral.



En aquel momento, la presidenta cesó al director general de Obras Públicas Pedro López, pero la obra continuó hasta producirse el cale entre ambas bocas en el mes de junio de 2026.