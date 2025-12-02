Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de los túneles de Belate

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, tras el reparo suspensivo del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate decretado por la Intervención General del propio Ejecutivo foral.

El nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se acometerá a la mayor brevedad, según ha indicado el Gobierno en una nota. El cese se ha comunicado a los grupos que sustentan al Gobierno, que ayer se reunieron con Chivite.

El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.

De esta manera, se arbitra un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra de semejante complejidad.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado de “absolutamente insuficiente” el cese de López, y ha denunciado que este hecho es “un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción que rodean la adjudicación de los túneles de Belate y que en UPN venimos denunciando desde el minuto uno".

"María Chivite no tiene ninguna credibilidad y este cese no se la va a devolver. Nos reiteramos en que su única salida es dimitir y convocar elecciones", ha manifestado Ibarrola, que ha concluido apelando a los socios de Gobierno: "Después de todo lo que han exigido a Chivite en estos últimos días, si se conforman con esto, demuestran su tolerancia con las sombras de corrupción de este Gobierno".