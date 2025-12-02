Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de los túneles de Belate
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, tras el reparo suspensivo del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate decretado por la Intervención General del propio Ejecutivo foral.
El nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se acometerá a la mayor brevedad, según ha indicado el Gobierno en una nota. El cese se ha comunicado a los grupos que sustentan al Gobierno, que ayer se reunieron con Chivite.
El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
De esta manera, se arbitra un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra de semejante complejidad.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado de “absolutamente insuficiente” el cese de López, y ha denunciado que este hecho es “un reconocimiento explícito de los indicios de corrupción que rodean la adjudicación de los túneles de Belate y que en UPN venimos denunciando desde el minuto uno".
"María Chivite no tiene ninguna credibilidad y este cese no se la va a devolver. Nos reiteramos en que su única salida es dimitir y convocar elecciones", ha manifestado Ibarrola, que ha concluido apelando a los socios de Gobierno: "Después de todo lo que han exigido a Chivite en estos últimos días, si se conforman con esto, demuestran su tolerancia con las sombras de corrupción de este Gobierno".
EH Bildu mantiene la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa para 2026
La coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria”.
María Ubarretxena sobre el traspaso de trasferencias: "De momento el Estado no nos ha pedido más plazo"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha señalado que el Gobierno Vasco sigue trabajando según los plazos que están establecidos y acordados por ambas partes. Ubarretxena ha confirmado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá antes de que finalice el año 2025.
Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
Andueza pide ser "realistas" y aprovechar la "oportunidad histórica" para lograr un acuerdo sobre un nuevo estatus
En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido que el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para actualizar el estatuto y ha rebajado el optimismo sobre un posible acuerdo.
El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao
La formación reclama al PNV que deje de “blanquear” a EH Bildu tras amanecer su sede rociada de pintura roja y con un cartel de Ernai.
Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados
El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset, después de que ambos se reunieran el lunes con el responsable del ramo de transportes de la Comisión Europea.
Sánchez asume sus "incumplimientos" con Junts y anuncia un decreto que recoge sus promesas
El presidente del Gobierno español ha reconocido la crisis abierta con Junts y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley que flexibiliza las inversiones municipales e incorpora compromisos pactados con la formación. Además, ha calificado de “mentiras” las acusaciones de José Luis Ábalos y que no se reunió con Otegi en 2018.
Será noticia: Pradales en Nueva Aquitania, datos del paro y el mar de China
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El lehendakari Pradales se reúne con el coordinador del Eje Atlántico, para acelerar las obras del TAV
El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido este lunes en Burdesos (Francia) con el coordinador del Eje Atlántico. En dicha reunión, se han tratado todos los temas en torno al Tren de Alta Velocidad, y sus respectivas conexiones en Euskadi. El lehendakari ha calificado de "clave" el acuerdo para el "desarrollo económico" de Euskadi.