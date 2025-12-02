Nafarroa
Chivitek Herri Lanetako zuzendaria kargutik kendu du Belateko tunelen gainkostuagatik sortutako polemikaren ostean

Halaber, Nafarroako Gobernuak hobekuntzak egingo ditu obren kudeaketan; horretarako, zuzendaritza fakultatiboa ordezkatu eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Kontuhartzailetza Zerbitzuak zuzenean gainbegiratuko du.

tunel-belate-gobierno-navarraJPG
Belateko lanen artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako presidenteak kargutik kendu du Pedro Lopez Herri Lanetako zuzendari nagusia, Belateko tunelak bikoizteko obren aldaketa eten ostean, Foru Gobernuaren Kontu-hartzailetza Nagusiak hala aginduta.

Pedro Lopezen ordezkoaren izendapena ahalik eta lasterren egingo dute, Foru Gobernuak ohar batean adierazi duenez. Gobernukideek erabakiaren berri izan dute gaur, atzo Chiviterekin bildu ostean.

Nafarroako Gobernuak, halaber, hobekuntzak egingo ditu Belateko tuneleko obren kudeaketan; besteak beste, zuzendaritza fakultatiboa ordezkatuko du eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Kontuhartzailetza Zerbitzuak zuzenean gainbegiratu.

Horrela, kontrol handiagoa eta koordinazio hobea lortzeko mekanismo bat ezarri nahi du, horrelako konplexutasuna duen obra baterako funtsezkoak direnak.

Cristina Ibarrola UPNko presidenteak esan du Lopezen kargu-uztea ez dela nahikoa, eta salatu du "Belateko tunelen esleipenaren inguruan dauden ustelkeria zantzuen aitorpen esplizitua" dela, "UPNk lehen minututik salatu duena".

"Maria Chivitek ez du inolako sinesgarritasunik, eta kargu-uzte hori ez dio itzuliko. Berriro diogu dimisioa ematea eta hauteskundeak deitzea dela bere irtenbide bakarra", adierazi du Ibarrolak, eta gobernukideei dei egin die: "Chiviteri azken egunotan eskatu dioten guztiaren ondoren, honekin konformatzen badira, Gobernu honen ustelkeriaren itzalekiko tolerantzia erakusten dute ".

Nafarroako Gobernua Nafarroa Politika

