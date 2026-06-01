2030EKO FUTBOLEKO MUNDU TXAPELKETA

Euskadik 2030eko Munduko Txapelketarekin konpromisoa duela berretsi du "interes orokorraren aldeko proposamen" batekin, Bengoetxearen arabera

Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak FIFAri helarazitako proposamena defendatu du, Bilbok eta Donostiak elkarrekin egoitza bat osa dezaten. Bere esanetan, euskal herritarrei mesede egitea helburu duen formula izango da.

EITB

Euskal erakundeek 2030eko Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzearen alde egin dute. Hala adierazi du astelehen honetan Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehendakariordeak, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, Bilboko eta Donostiako udalek, Athletic Clubek eta Realak FIFAri elkarrekin egoitza bakarra eratzeko proposamena helarazi ostean.

Bengoetxeak Bilbon azaldu duenez, erakundeek FIFArekin hartutako konpromisoak bete egin dituzte, eskatutako dokumentazioa eta proposamen ekonomikoak ezarritako epearen barruan aurkeztu baitituzte.

Proposamenaren arabera, Euskadik egoitza bakarra izango luke 2030eko Munduko Txapelketarako, San Mames eta Reale Arena estadioek osatua. Lehendakariordeak adierazi duenez, formula horrek aukera ematen du txapelketa antolatzeko konpromisoari eusteko.

"Munduko txapelketa hemen jokatzeko aukera izateko konpromisoa berretsi nahi dugu", adierazi du Bengoetxeak, eta ekimena "euskal herritarren interes orokorraren alde" diseinatu dela azpimarratu du.

Sailburuak gogorarazi du, gainera, euskal erakundeek duela bi urtetik hona hainbat gai planteatu dituzte ekitaldiaren antolaketarekin lotuta, eta beharrezkotzat jotzen dituzte ekitaldia baldintzarik onenetan egingo dela bermatzeko.

Bengoetxeak azpimarratu du eskarioi ez dietela erantzun, eta ezinbestekoak direla Munduko Txapelketa bermeekin eta herritarrentzako onurekin garatu ahal izateko.

Aurkeztutako proposamenak aldarrikapen horiek jasotzen ditu eta Bilbok eta Donostiak egoitza bateratua izatea defendatzen du, Euskadi 2030eko Munduko Txapelketan parte hartzeko alternatiba gisa.

