Estebanek agerraldia ekainaren 24a baino lehen egiteko eskatu dio Sanchezi, eta PPk aldaketa babesteko eskatu dio EAJri

PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan, azken ikerketa judizialek eragindako zalaparta dela-eta.

Plus Ultra auziagatik Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu eta UCO PSOEren egoitzan ustezko sare baten froga bila sartu ostean, hainbat buruzagik zalantzan jarri dute Pedro Sanchezen gobernuaren jarraipena. Horietako bat Aitor Esteban EAJko presidentea izan da. 

Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko Kongresuan egoera politikoari buruzko "azalpenak" emateko.

"Batzuen edo besteen erruduntasuna edo errugabetasuna epaitu gabe, gobernagarritasuna ezinezko egiten duen koktela da", esan du Lasarte-Oriako jeltzaleen egoitza berria inauguratzeko ekitaldian, eta legegintzaldia "erabat geldirik" dagoela eta "giroa jasangaitza" dela azpimarratu du.

"Edonola ere", EAJk beti "errespetuz" jokatuko duela gaineratu du.

Bestalde, Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak "mafiatzat” jo du Gobernua. Bizkaiko PPko afiliatuaren egunean emandako mitin batean egin ditu adierazpenok.

"Sanchezekin egon eta mafiari boterean eusten zaio, edo Espainian gobernu aldaketa bat babesten da", esan du Telladok EAJ gogoan hartuta, eta "Pedro Sanchezekin egotearen edo demokraziarekin egotearen artean" aukeratzeko "dilemari” aurre egiteko eskatu dio, "ez baitago beste aukerarik".

Ezkerretik, berriz, Sumarrek, Comunsek, Izquierda Unidak eta Mas Madridek PSOEri ohartarazi diote eskuinaren "eraispen operazioa" ez dela "aitzakia" ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak saihesteko.

"Ustelkeriarik gabeko" alternatiba izateko aprobetxatu dute hori, larunbat honetan Bartzelonan egindako ekitaldi batean.

PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan. Emma Lopez sozialisten bozeramailearen ondokoak esan duenez, "erakunde politiko bat bera ere ez da hutsezina" eta "inor ez da perfektua". Gainera, bere alderdiak Justiziari laguntzen dion bitartean, beste batzuk "lezioak" ematen eta frogak suntsitzen saiatzen direla adierazi du.

GRAFCAV4245. LASARTE-ORIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 30/05/2026.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (c), participa este sábado en un acto político con motivo de la inauguración de un nuevo batzoki de su partido en una semana marcada por la petición reiterada de la formación nacionalista de un adelanto de las elecciones generales al entender que "la legislatura ha llegado a su fin". EFE/Juan Herrero.
Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak erantzukizuna eskatzea aurpegiratu dio PPri, horren esanetan, Voxen planteamenduei mesede egiten dien bitartean, zatiketa soziala sustatzen duen bitartean eta autogobernua dela eta etengabe konfrontazioa bultzatzen eta kritikak egiten ari den bitartean. Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko azalpenak emateko.

