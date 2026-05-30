Estebanek agerraldia ekainaren 24a baino lehen egiteko eskatu dio Sanchezi, eta PPk aldaketa babesteko eskatu dio EAJri
PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan, azken ikerketa judizialek eragindako zalaparta dela-eta.
Plus Ultra auziagatik Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu eta UCO PSOEren egoitzan ustezko sare baten froga bila sartu ostean, hainbat buruzagik zalantzan jarri dute Pedro Sanchezen gobernuaren jarraipena. Horietako bat Aitor Esteban EAJko presidentea izan da.
Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko Kongresuan egoera politikoari buruzko "azalpenak" emateko.
"Batzuen edo besteen erruduntasuna edo errugabetasuna epaitu gabe, gobernagarritasuna ezinezko egiten duen koktela da", esan du Lasarte-Oriako jeltzaleen egoitza berria inauguratzeko ekitaldian, eta legegintzaldia "erabat geldirik" dagoela eta "giroa jasangaitza" dela azpimarratu du.
"Edonola ere", EAJk beti "errespetuz" jokatuko duela gaineratu du.
Bestalde, Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak "mafiatzat” jo du Gobernua. Bizkaiko PPko afiliatuaren egunean emandako mitin batean egin ditu adierazpenok.
"Sanchezekin egon eta mafiari boterean eusten zaio, edo Espainian gobernu aldaketa bat babesten da", esan du Telladok EAJ gogoan hartuta, eta "Pedro Sanchezekin egotearen edo demokraziarekin egotearen artean" aukeratzeko "dilemari” aurre egiteko eskatu dio, "ez baitago beste aukerarik".
Ezkerretik, berriz, Sumarrek, Comunsek, Izquierda Unidak eta Mas Madridek PSOEri ohartarazi diote eskuinaren "eraispen operazioa" ez dela "aitzakia" ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak saihesteko.
"Ustelkeriarik gabeko" alternatiba izateko aprobetxatu dute hori, larunbat honetan Bartzelonan egindako ekitaldi batean.
PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan. Emma Lopez sozialisten bozeramailearen ondokoak esan duenez, "erakunde politiko bat bera ere ez da hutsezina" eta "inor ez da perfektua". Gainera, bere alderdiak Justiziari laguntzen dion bitartean, beste batzuk "lezioak" ematen eta frogak suntsitzen saiatzen direla adierazi du.
Kuban jasaten ari diren blokeoa eta zigorrak salatzeko protesta egin dute Bilbon
Hainbat ekintzailek protesta egin dute gaur Bilboko udaletxearen aurrean, AEBk Kubaren subiranotasuna makurrarazteko ezarritako blokeo ekonomiko, energetiko eta finantzarioa salatzeko. Gainera, herrialde horretako osasun-zentroetan eguzki-panelak jartzeko "Argia eta Indarra Kubarentzat" funtsak biltzeko kanpainaren berri eman dute.
Etxebizitzarako sarbidea bermatzeko, etxebizitza-parke publiko handi bat behar dela esan du Viterok
Etxebizitzaren inguruko krisiari eta garai honetako behar handiei erantzuteko lanean jarraitzeko konpromisoa agertu du EH Bilduk gaur Gasteizen, Aihotz plazan eta horren inguruetan "Bat Egin Eguna" ospatzeko antolatu dituzten ekitaldietan.
Euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraituko dutela esan du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Fernando Buesaren irudia aldarrikatu du larunbat honetan, ETAk hildako buruzagi sozialistaren omenez egindako ekitaldian. Anduezak adierazi duenez, ez nazionalistek, ez eskuinak, ezta ultraeskuinak ere, ez dute eragotziko euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraitzea.
Chivitek iragarri du berriro aurkeztuko dela Nafarroako hauteskundeetara
Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena Nafarroako presidenteak, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako".
Zupiriak ohartarazi du sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan
Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez esan du hori Zupiria sailburuak.
Koalizio gobernuaren aurkako "ofentsiba" argia da, Lander Martinezen arabera, baina informazio "larria" ere atera dela onartu du
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Lander Martinez Sumarreko Bizkaiko diputatuak zalantzan jarri du EAJk hauteskunde orokorrak aurreratzeko egin duen eskaera Aitor Esteban EBBko presidenteak planteatutakoa bezain "gogorra eta zuzena" den.
UPNk salaketa aurkeztu du Espainiako Futbol Federazioaren aurrean, Euskal Herriko mapa daraman Athleticen kamiseta berria dela eta
Alderdi erregionalistak neurriak hartzeko galdegin dio Lehiaketa Batzordeari, eta eragotz dezala lehiaketa ofizialetan elastiko hori erabiltzea. Ohartarazi duenez, bide judizial guztiak agortzeko prest dago.