Esteban pide a Sánchez que comparezca antes del 24 de junio y el PP exige al PNV que apoye un cambio
Tras la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y la entrada de la UCO en la sede del PSOE en busca de pruebas de una presunta trama, varios dirigentes han puesto en duda la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Uno de ellos ha sido Aitor Esteban, presidente del PNV, quien cree que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar “explicaciones” en el Congreso sobre la situación política.
"Sin juzgar la culpabilidad o la inocencia de unos o de otros, es un cóctel que hace imposible la gobernabilidad", ha dicho en la inauguración de la nueva sede jeltzale de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), acto en el que ha recalcado que la legislatura está "completamente paralizada" y que el "ambiente es irrespirable".
Ha añadido que, "en cualquier caso", el PNV siempre va a comportarse "con respeto".
Por su parte el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado al Gobierno de "mafia" en un mitin con motivo de la celebración del día del afiliado del PP de Bizkaia en Bilbao.
"O se está con Sánchez y se sostiene a la mafia en el poder, o se apoya un cambio de gobierno en España", ha espetado Tellado al PNV, formación a la que ha pedido afrontar el "dilema" de escoger entre "estar con Pedro Sánchez o estar con la democracia" porque "no hay más opciones".
Desde la izquierda, las formaciones de Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid han advertido al PSOE de que la "operación de derribo" de la derecha no es "ninguna excusa" para eludir las explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que salpican a ese partido.
Algo que han aprovechado para erigirse como alternativa "limpia de corrupción", durante un acto este sábado en Barcelona.
El PSOE ha reiterado este sábado su total disposición para colaborar con la Justicia. La portavoz adjunta de los socialistas, Emma López, ha asegurado que ninguna organización política "es infalible" y que "nadie es perfecto”, señalando, además, que mientras su formación colabora con la Justicia, otros intentan dar "lecciones" y destruir pruebas.
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