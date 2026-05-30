Esteban pide a Sánchez que comparezca antes del 24 de junio y el PP exige al PNV que apoye un cambio

Tras la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y la entrada de la UCO en la sede del PSOE en busca de pruebas de una presunta trama, varios dirigentes han puesto en duda la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de ellos ha sido Aitor Esteban, presidente del PNV, quien cree que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar “explicaciones” en el Congreso sobre la situación política.