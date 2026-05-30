Andueza asegura que los socialistas vascos seguirán defendiendo los valores de la libertad y la igualdad
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reivindicado este sábado la vigencia de las ideas de Fernando Buesa cuando se cumplen 80 años de su nacimiento. Durante un acto de homenaje al dirigente socialista asesinado por ETA, Andueza ha afirmado que ni los nacionalistas ni la derecha y la ultraderecha impedirán que los socialistas vascos continúen defendiendo los valores de la libertad y la igualdad.
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