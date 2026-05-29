Zupiria avisa de que sectores utilizarán la Policía como excusa en sus enfrentamientos este verano
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que hay sectores juveniles que utilizarán la Policía como excusa en sus enfrentamientos este verano.
Zupiria ha respondido a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea sobre los incidentes ocurridos el en el aeropuerto de Loiu a la llegada de unos miembros de la Flotilla Global Sumud.
En su intervención, el consejero ha hecho referencia a la letra de una canción que se está utilizando en la iniciativa 'Bada Garaia' y que hace referencia a la Ertzaintza. "Este es el aviso para este verano, la excusa que van a emplear unos jóvenes y otros para arreglar sus riñas, sin que haya pasado nada antes", ha advertido.
El consejero ha lamentado que en los últimos tiempos haya habido un fenómeno de pérdida del respeto a la autoridad, también a la policía, y ha dicho que eso no se tiene que aceptar con normalidad.
“Nosotros no lo aceptamos", le ha señalado al parlamentario de EH Bildu, porque "a lo largo de las últimas décadas, al amparo del autogobierno y con el respeto a la ley como criterio de comportamiento, se ha construido un modelo de convivencia democrática en Euskadi, del que, desgraciadamente, algunos han estado ausentes". Asimismo, ha añadido que “seguirán trabajando para que haya orden en nuestras ciudades y pueblos”.
Sobre los incidentes concretos con miembros de la Flotilla, se ha limitado a recordar que ya ha admitido públicamente que ha habido algún "comportamiento dudoso y denunciable" y que adoptará las medidas necesarias para que no se repitan, pero ha concluido que no va a renunciar a "ningún espacio público o social donde sea necesaria la presencia y el trabajo de la Euskal polizia".
Ortiz de Guinea ha lamentado que el consejero se ha situado en el lado de los "negacionistas que dicen que no hay problemas dentro de un sector de la Ertzaintza", en los mismos términos que "defienden y aplauden PP y Vox".
Zupiria ha respondido también a otra pregunta sobre la misma cuestión del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, que ha recordado que pidieron su dimisión por considerar que en la comparecencia anterior había justificado la actuación de la Ertzainzta en Loiu.
El consejero, que ha centrado su respuesta en los incidentes que provocaron "los de siempre" a la entrada del partido de fútbol del Alavés, ha negado que haya tenido intención de "justificar nada" en torno a lo sucedido con los activistas de la flotilla.
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