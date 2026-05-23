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Dos detenidos y tres ertzainas heridos en Vitoria-Gasteiz en altercados previos al partido Deportivo Alavés-Rayo Vallecano

El Departamento de Seguridad ha manifestadado que los ertzainas han cargado cuando un grupo de aficionados del club ha tratado de romper el cordón policial que lo escoltaba y ha comenzado a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes. Las detenciones se habrían producido tras las cargas.

Euskaraz irakurri: Bi atxilotu eta hiru ertzain zaurituta Gasteizen, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano partidaren aurreko istiluetan

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Dos hombres, de 21 y 32 años de edad, han sido detenidos este sábado en Vitoria-Gasteiz como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad durante los incidentes que han tenido lugar antes del inicio del partido de fútbol entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, en los que han resultado heridos, al menos, tres ertzainas, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los altercados habrían comenzado alrededor de las 19:00 horas cuando, al paso del autobús del Deportivo Alavés hacia el campo de Mendizorrotza, un grupo de aficionados del club ha tratado de romper el cordón policial que lo escoltaba y ha comenzado a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes.

En el transcurso de los incidentes han sido detenidos dos hombres acusados de sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad.

La Consejería de Seguridad ha dado cuenta, al menos, de tres ertzainas heridos,que han precisado ser trasladados a la Mutua por quemaduras, inhalación de humo y contusiones diversas.

Protesta de Iraultza

El grupo Iraultza 1921 ha abandonado el campo en protesta por las detenciones. Han denunciado que los agentes han cargado contra la afición que estaba en el Paseo de Cervantes en un momento en el que había gente de todas las edades, atraído por el llamamiento que habían hecho el Deportivo Alavés y la propia Iraultza 1921.

Las cargas se habrían producido ya cuando el autobús del equipo había entrado al campo.

 

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

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