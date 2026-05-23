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Tudela encadena tres días bajo una nube de mosquitos: al caer la tarde llega la hora punta

(Foto de ARCHIVO) Mosquito. Archivo. REMITIDA / HANDOUT por IBS.GRANADA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/2/2026
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Euskaraz irakurri: Tuteran eltxoen arazoak ez du etenik: iluntzean nabaritzen da gehien
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EITB

Última actualización

La llegada repentina del calor sofocante ha traído consigo una plaga de mosquitos a la capital de la Ribera. Los repelentes de mosquitos empiezan a agotarse en las farmacias de Tudela.

Tudela Navarra Olas de calor Sociedad

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