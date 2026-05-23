Tudela encadena tres días bajo una nube de mosquitos: al caer la tarde llega la hora punta

Aunque meteorológicamente parezca verano, oficialmente no ha comenzado la temporada de playas y por lo tanto, no hay socorristas en los arenales. De hecho, ayer en la Zurriola de Donostia fueron los surfistas los que tuvieron que sacar del agua a varios bañistas que se encontraban en apuros. Por ello, piden que se tomen medidas "antes de que ocurra una desgracia".