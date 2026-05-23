CARGA DE LA ERTZAINTZA EN LOIU
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"Los sionistas nos han torturado de todas las maneras posibles y lo primero que hacen es darnos más en un momento de celebración"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"
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EITB

Última actualización

El activista de la Global Sumud Flotilla Luka Remiro ha denunciado, con lagrimas en los ojos, la actuación de la Ertzaintza a su llegada al aeropuerto de Loiu, este sábado. Familiares y amigos esperaban a los seis activistas, que han posado ante ellos ante la puerta de llegada, cuando han comenzado los forcejeos y golpes. Cuatro personas han sido detenidas.

Israel Palestina Franja de Gaza Ertzaintza Aeropuerto de Bilbao Sociedad

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