LAB no aceptará salarios inferiores a 1.500 euros en los convenios

El sindicato LAB apostará por reforzar un salario mínimo propio de 1.500 euros en el marco de la negociación colectiva. Tras la huelga general en defensa del salario mínimo propio, la coordinadora general Garbiñe Aranburu y la responsable de negociación colectiva, Oihana Lopetegi, han anunciado en Bilbao una nueva fase.

El sindicato ha informado de que tiene este objetivo casi cumplido en los convenios en los que ostenta la mayoría. Como ejemplo, se ha logrado garantizar dicho límite en las artes gráficas y el comercio mayorista de marisco de Gipuzkoa, así como en el comercio de ópticas de Navarra. El reto de los próximos meses será llevar esta reivindicación a los sectores y empresas donde LAB no tiene mayoría. Entre otros, han citado el sector de la limpieza de Bizkaia, la metalurgia y los centros especiales de empleo de Álava, y la agricultura y ganadería de Navarra.

En el camino hacia un salario mínimo propio, LAB ha denunciado haber encontrado obstáculos. Por un lado, en el ámbito político, ha reprochado a PNV, PSE-EE y PSN haber bloqueado la posibilidad de obtener las competencias necesarias para establecer un salario mínimo propio en la CAV y Navarra. Sin embargo, han precisado que está en camino el compromiso con las fuerzas EH Bildu, ERC y BNG para promover una modificación legal en Madrid.

Por otro lado, en el ámbito patronal, han explicado que las confederaciones Confebask y CEN se han negado a negociar un acuerdo intersectorial sobre el salario mínimo.

Las responsables de LAB han hecho un llamamiento al resto de los sindicatos vascos para que asuman el mismo compromiso en todas las mesas de negociación, ya que un salario mínimo adaptado a la realidad local ayudará a reducir las brechas machistas y racistas, y permitirá un reparto más justo de la riqueza.