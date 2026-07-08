Roban la campana de la ermita de San Lorenzo de Zestoa y el busto de bronce de Vicente Tximu en Zarautz
La Ertzaintza investiga dos robos de piezas de bronce que se registraron la semana pasada en Zestoa y Zarautz. En la localidad costera, se han llevado un busto que estaba en el paseo marítimo, y en Zestoa, ha desaparecido la campana de bronce de la ermita de San Lorenzo.
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Los hechos han ocurrido a las 00:45 horas. En un principio, los recursos de emergencia le han tirado un flotador, pero debido a la fuerte resaca que le arrastraba y hundía, dos agentes de la Ertzaintza y un agente de la Guardia Municipal se han arrojado al agua para socorrerle. Al sacarlo, le han realizado reanimación pulmonar y ha sido trasladado al hospital, en estado grave.
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Dos hombres les gritaron "maricones de mierda", y les lanzaron botellas de cristal la madrugada del 7 de julio.
La Ertzaintza abre una investigación interna para esclarecer la presunta agresión de un agente a un menor
La actuación se inició como un incidente de seguridad vial cuando, al parecer, los agentes se cruzaron con el menor que circulaba en patinete eléctrico en dirección contraria. Según las mismas fuentes, al darle el alto para proceder a la identificación, "habría hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se detuviera" y tras interceptarlo se produjo la presunta agresión por parte de un agente.
Encierro rápido de los toros de Cebada Gago, con un herido por asta
Los toros de la ganadería gaditana han completado el recorrido en 2 minutos y 26 segundos. Además, otras dos personas han resultado heridas, por contusiones.
Detenido un hombre de 76 años por abusos sexuales a peregrinas en el Camino de Santiago en Hondarribia
Después de una denuncia la semana pasada, y tras las indagaciones oportunas, la Ertzaintza conoció que, desde el mes de junio, al menos otras siete mujeres podrían haber sufrido abusos similares en la misma zona, cometidos por una persona de similares características físicas. En todos los casos, las víctimas eran mujeres extranjeras que transitaban solas por la localidad Hondarribia.
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Irun ha recordado este martes en un acto multitudinario a la joven Nagore Laffage, cuando se cumplen 18 años desde que fuera asesinada por José Diego Yllanes en la capital navarra durante los Sanfermines de 2008. El acto, organizado por la Casa de Mujeres de Irun, ha servido para arropar a su madre, Asun Casasola, y reivindicar el derecho de las mujeres a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida.
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