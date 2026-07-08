Robo de cobre
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Roban la campana de la ermita de San Lorenzo de Zestoa y el busto de bronce de Vicente Tximu en Zarautz

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Euskaraz irakurri: Zestoako San Lorentzo ermitako kanpaia eta Zarauzko Vicente Tximuren brontzezko bustoa lapurtu dituzte

Última actualización

La Ertzaintza investiga dos robos de piezas de bronce que se registraron la semana pasada en Zestoa y Zarautz. En la localidad costera, se han llevado un busto que estaba en el paseo marítimo, y en Zestoa, ha desaparecido la campana de bronce de la ermita de San Lorenzo.

Zestoa Zarautz Robos Sociedad

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