Kobrearen lapurreta
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Zestoako San Lorentzo ermitako kanpaia eta Zarauzko Vicente Tximuren brontzezko eskultura lapurtu dituzte

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ertzaintza Zestoa eta Zarautzen izandako bi lapurreta ikertzen ari da. Biak joan den astean izan ziren, bata bestearengandik 14 kilometrora kokatuta zeuden eta lapurtutako bi piezak brontzezkoak dira. Zarauzko pasealekuan zegoen eskultura bata eta Zestoako San Lorentzo Ermitako kanpaia bestea. 

Zestoa Zarautz Lapurretak Gizartea

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