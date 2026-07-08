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Cebada Gago ganadutegiko zezenek adarkatu bat utzi dute entzierro azkar batean

Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko. 

Segundo encierro sanfermines 2026 Cebada Gago

2026ko sanferminetako bigarren entzierroa. Argazkia: EFE

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EITB

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Cebada Gago ganadutegiko zezenak protagonista izan dituen 2026ko sanferminetako bigarren entzierroa azkarra izan da. Arriskutsu ospeari omen eginez, gizon bat adarkatu dute besoan, Telefonica parean. 

Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko.

Ikusi sanferminetako bigarren entzierroa

Iragarkia
PAMPLONA, 08/07/2026.- Los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago enfilan la calle de la Estafeta tras pasar por la curva de Mercaderes en el segundo encierro de los Sanfermines 2026, este miércoles en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00
Sanferminak Iruñea Jaiak Nafarroa Gizartea

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