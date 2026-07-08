Cebada Gago ganadutegiko zezenek adarkatu bat utzi dute entzierro azkar batean
Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko.
Cebada Gago ganadutegiko zezenak protagonista izan dituen 2026ko sanferminetako bigarren entzierroa azkarra izan da. Arriskutsu ospeari omen eginez, gizon bat adarkatu dute besoan, Telefonica parean.
Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko.
Ikusi sanferminetako bigarren entzierroa
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintzak barne-ikerketa abiatu du agente batek adingabe bati ustez egindako erasoa argitzeko
Jarduketa bide-segurtasuneko gertakari gisa hasi zen, antza denez, agenteak patinete elektrikoan kontrako noranzkoan zihoan adingabearekin gurutzatu zirenean. Iturri horien arabera, identifikatzeko gelditzeko eskatu ziotenean, "ez zien jaramonik egin agenteek gelditzeko emandako jarraibideei", eta atzeman ondoren gertatu zen, ustez, agentearen erasoa.
76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribiko Donejakue Bidean emakume erromesei sexu-abusuak egiteagatik
Joan den astean salaketa jaso ondoren, eta beharrezko ikerketak egin ondoren, Ertzaintzak jakin zuen ekainaz geroztik gutxienez beste zazpi emakumek jasan dituztela gisa horretako abusuak inguru berean, antzeko ezaugarri fisikoak zituen pertsona batek eginak. Kasu guztietan, biktimak emakume atzerritarrak ziren, Hondarribian bakarrik zebiltzanak.
Albiste izango dira: Sanferminetako bigarren entzierroa, beroa Araban eta Nafarroan eta Bilbao BBK Liverako gomendioak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nagore Laffage gogoratu dute Irunen, hil zutela 18 urte bete direnean
Nagore Laffage hil zutela 18 urte bete dira gaur. Jose Diego Yllanesek hil zuen gazte irundarra 2008ko sanferminetan, Iruñean. Urtero bezala, gertatutakoa ez ahazteko, ekitaldia egin dute Laffageren jaioterrian, Irunen, hango Emakumeen Etxeak antolatuta. Emakumeek espazio guztietan aske ibiltzeko duten eskubidea aldarrikatu dute.
San Fermin egun handia gogotik ospatzen ari dira Iruñean
Sanferminetako egunik esanguratsuena bizi du Iruñeak: jaietako ekitaldirik jendetsuenak eta tradizionalenak biltzen ditu egitarauak. Lehenengo entzierroa, patroiaren omenezko prozesioa, su artifizialak eta kontzertuak dira San Fermin egun handiko hitzordu garrantzitsuenak.
Perez Iglesias: "Jaurlaritzak ez du zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasuna eta profesionaltasuna"
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak esan du USaP azterketen "sistema garantista" izateak ez duela esan nahi "zenbait hobekuntza" egin ezin direnik.
Lesakako Zubigaineko dantza San Fermin eguna ospatzeko
Lesakako dantzariak Onin zubiko petrila igo dira ohiko Zubigaineko dantza egiteko. Dozenaka ikusleren aurrean, San Fermin eguna ospatu dute herrian.
1.500 ikasle gehiagok jaso ahal izango dute unibertsitate-beka datorren ikasturtean, Jaurlaritzak baldintzak malgutu ondotik
Besteak beste, zailtasunak izan arren orain arte errenta-muga gainditzen zuten familietako ikasleek jaso ahal izango dute beka. Gainera, desplazamendu-laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, eta baldintza akademikoak ere malgutuko dira; zenbait kasutan 5eko nota nahikoa izango da laguntza jasotzeko.
Etxebizitza da arazo nagusia Bizkaiko herritarrentzat, baita enplegua eta segurtasunik eza ere
Bizkaiko ekonomiaren egoera nahiko ona dela uste dute % 45ek, baina 2027an dezente okerragoa izango dela uste dute % 27k. Arlo politikoari dagokionez, EAJ da begikotasun handiena pizten duen alderdia (% 38), eta haren atzetik daude EH Bildu (% 36) eta PSE-EE (% 14).