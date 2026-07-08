Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribiko Donejakue Bidean emakume erromesei sexu-abusuak egiteagatik

Joan den astean salaketa jaso ondoren, eta beharrezko ikerketak egin ondoren, Ertzaintzak jakin zuen ekainaz geroztik gutxienez beste zazpi emakumek jasan dituztela gisa horretako abusuak inguru berean, antzeko ezaugarri fisikoak zituen pertsona batek eginak. Kasu guztietan, biktimak emakume atzerritarrak ziren, Hondarribian bakarrik zebiltzanak. 

Santiago Bidea Camino Santiago
Iparraldeko Done Jakue bidea. Argazkia: Eusko Jaurlaritza.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 76 urteko gizon bat atxilotu du Hondarribian, Donejakue Bidea egiten ari ziren hainbat emakumeri ustez sexu-abusuak egiteagatik. Atxilotua hizketan hasten zen erromesekin eta musu eta besarkadak ematen zizkien, horien borondatearen aurka. 

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, joan den astean Ertzaintzak Done Jakueren iparraldeko bidea egiten ari zen atzerriko erromes baten salaketa jaso zuen. 

Biktimak azaldu zuenez, gizon bat hurbildu zitzaion landa eremu batena eta parean jarri zitzaion, eta elkarrizketa labur baten ondoren, musu ematen hasi zitzaion, haren baimenik gabe, harik eta ihes egin eta bidea jarraitu ahal izan zuen arte.

Ikerketak egin ondoren, Ertzaintzak jakin zuen ekainaz geroztik gutxienez beste zazpi emakumek jasan dituztela gisa horretako abusuak inguru berean, antzeko ezaugarri fisikoak zituen pertsona batek eginak. Kasu guztietan, biktimak emakume atzerritarrak ziren, Hondarribian bakarrik zebiltzanak. 

Kalez jantzita zeuden agenteek zaintza-dispositibo bat ezarri zuten inguruan, eta susmagarria ikusi zuten. Horren deskribapena bat zetorren biktimek emandakoarekin, eta, gainera, ikusi egin zuten erromesek salatutako gertaera berberak egiten saiatzen. Hori dela eta, atxilotu egin zuten.

Atxilotua ertzain-etxera eraman zuten, beharrezko eginbideak egiteko, eta datozen orduetan epailearen esku utziko dute. Polizia-etxean ikerketa-lanak egiten ari dira biktima gehiago identifikatzen saiatzeko.

Indarkeria matxista Hondarribia Donejakue bidea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

eau use selectividad universidad examen azterketa unibertsitatea selektibitatea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

1.500 ikasle gehiagok jaso ahal izango dute unibertsitate-beka datorren ikasturtean, Jaurlaritzak baldintzak malgutu ondotik

Besteak beste, zailtasunak izan arren orain arte errenta-muga gainditzen zuten familietako ikasleek jaso ahal izango dute beka. Gainera, desplazamendu-laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, eta baldintza akademikoak ere malgutuko dira; zenbait kasutan 5eko nota nahikoa izango da laguntza jasotzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X