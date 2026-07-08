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Albiste izango dira: Sanferminetako bigarren entzierroa, beroa Araban eta Nafarroan eta Bilbao BBK Liverako gomendioak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

PAMPLONA, 07/07/2026.- Varios mozos perseguidos por cabestros y toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro en el tramo de la Estafeta, durante el primer encierro de los Sanferimes 2026, este martes en Pamplona. EFE/Ainhoa Tejerina
2026ko sanferminetako lehen entzierroa. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sanferminetako bigarren entzierroa: Iruñean, San Fermin jaietako bigarren entzierroa egingo da 08:00etatik aurrera. Gaurkoan arriskutsu ospea duten Cebada Gago ganadutegiko zezenak izango dira protagonista. Jarraitu entzierroa, zuzenean, ETB1, ETB ON eta Orain-en, 07:35etik aurrera. 

- Beroa Araban eta Nafarroan: Abisu horia aktibatu dute Araban, beroagatik, 35 eta 37 gradu arteko tenperaturak espero baitira. Nafarroak Aemetek alerta laranja ezarri du Erriberan eta abisu horia, lurraldearen erdialdean eta Pirinioetan. 

- Bilbao BBK Liverako gomendioakRobbie Williams, Lily Allen edota Calvin Harris izango dira Bilbao BBK Liveren aurtengo edizioaren protagonista nagusiak. Artista handien itzalean aurkitu ditugun hainbat talde eta artista interesgarri zerrendatu ditugu: Sara Zozaya, Apparat, Tomora, Fatoumata Diawara, Cervatana...

Sanferminak Iruñea Eguraldia Alerta Meteorologikoak Gizartea

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