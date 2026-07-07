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Nagore Laffage gogoratu dute Irunen, hil zutela 18 urte bete direnean

Iragarkia
asun casasola nagore laffage irun omenaldia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Nagore Laffage hil zutela 18 urte bete dira gaur. Jose Diego Yllanesek hil zuen gazte irundarra 2008ko sanferminetan, Iruñean. Urtero bezala, gertatutakoa ez ahazteko, ekitaldia egin dute Laffageren jaioterrian, Irunen, hango Emakumeen Etxeak antolatuta. Emakumeek espazio guztietan aske ibiltzeko duten eskubidea aldarrikatu dute. 

Eguneko Titularrak Irun Indarkeria matxista Matxismoa Gizartea

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18:00 - 20:00
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Besteak beste, zailtasunak izan arren orain arte errenta-muga gainditzen zuten familietako ikasleek jaso ahal izango dute beka. Gainera, desplazamendu-laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, eta baldintza akademikoak ere malgutuko dira; zenbait kasutan 5eko nota nahikoa izango da laguntza jasotzeko.

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