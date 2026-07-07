Nagore Laffage gogoratu dute Irunen, hil zutela 18 urte bete direnean
Nagore Laffage hil zutela 18 urte bete dira gaur. Jose Diego Yllanesek hil zuen gazte irundarra 2008ko sanferminetan, Iruñean. Urtero bezala, gertatutakoa ez ahazteko, ekitaldia egin dute Laffageren jaioterrian, Irunen, hango Emakumeen Etxeak antolatuta. Emakumeek espazio guztietan aske ibiltzeko duten eskubidea aldarrikatu dute.
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