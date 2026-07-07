ENPLEGU PUBLIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 281 plaza deitu ditu 18 hautaketa-prozesu berritan

Azterketak 2027ko urtarrilaren 11tik aurrera egingo dira, eta salbuespen bakarra egongo da: kanpainetan laguntzeko erdi-mailako teknikari lanpostuetarako azterketan, hain zuzen ere. Azterketa hori abenduaren 1etik aurrera deitu ahal izango da. 

(Foto de ARCHIVO) Oficina, ordenadores, trabajo, trabajando, empleo, desempleo, paro, trabajador 24/4/2015
Langile bat bere lanpostuan artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak astelehen honetan onartu ditu 281 enplegu publikoko plaza betetzeko 18 hautaketa-prozesu berri arautzeko oinarriak eta deialdiak. Irune Berasaluze foru bozeramailearen hitzetan, deialdi horren helburua da " langile berriak pixkanaka eta modu egonkorrean sartzeko bidean aurrera egiten jarraitzea eta foru plantillaren belaunaldien arteko erreleboari ekitea".

Berasaluzeren arabera, Aldundia ziklo historikoaren aldaketa batean murgilduta dago; izan ere, "hamarkada bakar batean, langileen ia erdiak, 1.000 pertsona inguruk, erretiroa hartuko du, eta ezinbestekoa da berrikuntza planifikatua bermatzea".

Eskainitako plazen artean nabarmentzen da 153 administrari plazen deialdia; horietatik 150 Gipuzkoako Foru Aldundiari dagozkio eta beste hiru Gipuzkoako Batzar Nagusiei, bi erakundeek hautaketa-prozesu hau elkarrekin garatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmenari esker.

Ohiko prozedurarekin jarraituz, prozesuak onartu ondoren, deialdiak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) argitaratuko dira, eta une horretatik aurrera izena emateko epea irekiko zaie hautagaiei. Epe hori dagokion iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratu eta hogei egun baliodunera amaituko da .

Berasaluzeren arabera, lehenengo azterketak ez dira 2027ko urtarrilaren 11 baino lehen hasiko. Salbuespen bakarra kanpainetan laguntzeko erdi-mailako teknikarien hautaketa-prozesua izango da, 2026ko abenduaren 1etik aurrera deitu ahal izango direna.

Deitutako plazen zerrenda

  • Albaitaria: plaza 1
  • Administrazio Orokorreko teknikaria: 47 plaza
  • Arkitektoa: 4 plaza
  • Artxiboko goi-mailako teknikaria: plaza 1
  • Berdintasuneko goi-mailako teknikaria: plaza 1
  • Ekonomialarigoi-mailako Teknikaria: 6 plaza
  • Kalitate Demokratikoko goi-mailako teknikaria: 3 plaza
  • Liburutegiko goi-mailako teknikaria: 3 plaza
  • Arkitekto teknikoa: 7 plaza
  • Erizaina: 6 plaza
  • Informatikako erdi-mailako teknikaria: 2 plaza
  • Instalazioetako erdi-mailako teknikaria: 3 plaza
  • Nekazaritzako erdi-mailako teknikaria: 4 plaza
  • Kanpainetan laguntzeko erdi-mailako teknikaria: 7 plaza
  • Administraria: 153 plaza
  • Sarjentua: 8 plaza
  • Kaboa: 19 plaza
  • Zaintzailea: 9 plaza
Lana Gipuzkoako Foru Aldundia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

eau use selectividad universidad examen azterketa unibertsitatea selektibitatea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

1.500 ikasle gehiagok jaso ahal izango dute unibertsitate-beka datorren ikasturtean, Jaurlaritzak baldintzak malgutu ondotik

Besteak beste, zailtasunak izan arren orain arte errenta-muga gainditzen zuten familietako ikasleek jaso ahal izango dute beka. Gainera, desplazamendu-laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, eta baldintza akademikoak ere malgutuko dira; zenbait kasutan 5eko nota nahikoa izango da laguntza jasotzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X