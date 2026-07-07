Hizkuntza politika

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ELAk iragarri du sektore-hitzarmenetako 27 negoziaziotan euskara soilik erabiliko duela

Sindikatuak adierazi duenez, aztertutako ia 1.500 hitzarmenen artean, % 17k baino ez dituzte "hizkuntza eskubideak bermatzeko" neurriak jasotzen.
BILBAO, 13/04/2026.- El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza (d), y la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa (i), han presentado este lunes en Bilbao los actos, el lema, el cartel y las reivindicaciones del sindicato para el Primero de Mayo. EFE/ Miguel Toña
ELA sindikatuko ordezkariak, maiatzaren 1eko aurkezpenean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA sindikatuak Lan Harremanen Kontseiluari (LHK) eskatu dio euskaraz negoziatzeko beharrezko baliabideak jartzea, eta iragarri du irailetik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan negoziazio-prozesuan dauden sektore-hitzarmenetako 27tan euskara baino ez duela erabiliko.

Sindikatuak Hego Euskal Herrian indarrean dauden 1.499 hitzarmen aztertu ditu, eta ondorioztatu du horien % 83,19k ez duela jasotzen "euskal hiztunen hizkuntza-eskubideak lan-esparruan bermatzeko neurririk", ELAk astearte honetan jakinarazi duenez.

Sindikatuaren ustez, "euskarak gaztelaniaren menpe jarraitzen du Hego Euskal Herriko negoziazio kolektiboan".

Neurri sinbolikoak

ELAk adierazi du aztertutako hitzarmenetan jasotzen diren neurri gehienak izaera sinbolikokoak direla, eta horietatik "% 5,07k baino ez" dutela euskara-plana edo plana egiteko konpromisoa.

Emandako datuen arabera, hitzarmenen % 13,8k hizkuntza ikasteko laguntzak aurreikusten ditu; % 4,37k lanorduetan euskara ikasteko aukera ematen du; eta % 1,66k baino ez du ezartzen euskara jakitea kontratazioan baloratuko dela.

Horren aurrean, ELAren iritziz, "beste edozein zapalkuntza sozialekin gertatzen den bezala (genero-, klase- edo arraza-zapalkuntzekin, esaterako), hizkuntza-zapalkuntza hizkuntzen erabilera arautuz eta mendekotasun-egoera gainditzeko baliabideak bideratuz soilik gaindi daiteke".

Sindikatuak aitortu du ez duela lortu "hizkuntza-eskubideak beste lan-aldarrikapen batzuen maila berean kokatzea, hala nola soldata-hobekuntzak edo lanaldi-murrizketa", eta hori egotzi dio "patronalek euskararen normalizaziorako neurriak negoziatzeari uko egiteari, bai eta sindikatuek eskubide horien aldeko mobilizazio eta greba espezifikoak antolatzeko izan duten ezintasunari ere".

Horren harira, LHKri eskatu dio negoziazio-mahaiak euskaraz garatzeko behar diren baliabideak jar ditzala, eta aurreratu du gaur egun negoziazio-prozesuan dauden sektore-hitzarmenetako 27 euskaraz soilik negoziatzeko erabakia hartu duela.

Sindikatuak Ela Sindikatua Euskara Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

eau use selectividad universidad examen azterketa unibertsitatea selektibitatea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

1.500 ikasle gehiagok jaso ahal izango dute unibertsitate-beka datorren ikasturtean, Jaurlaritzak baldintzak malgutu ondotik

Besteak beste, zailtasunak izan arren orain arte errenta-muga gainditzen zuten familietako ikasleek jaso ahal izango dute beka. Gainera, desplazamendu-laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, eta baldintza akademikoak ere malgutuko dira; zenbait kasutan 5eko nota nahikoa izango da laguntza jasotzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X