ELA anuncia que solo utilizará el euskera en la negociación de 27 convenios sectoriales
El sindicato ELA ha reclamado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) recursos para negociar en euskera y ha anunciado que a partir del mes de septiembre utilizará exclusivamente esa lengua en la negociación de 27 convenios sectoriales actualmente en proceso en la comunidad autónoma de Euskadi y en Navarra.
Este sindicato ha analizado 1.499 convenios vigentes en Hego Euskal Herria y ha concluido que el 83,19 % no incorpora ninguna medida "para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral", según ha informado la central este martes.
Según ha lamentado, "el euskera continúa subordinado al castellano en la negociación colectiva en Hego Euskal Herria".
Medidas simbólicas
ELA ha afirmado que la mayoría de las medidas en este ámbito que incluyen los convenios analizados son de carácter simbólico y "solo el 5,07 %" de ellos cuenta con un plan de euskera o recoge el compromiso de elaborarlo.
Según los datos aportados, el 13,8 % prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37 % permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66 % establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación.
Ante ello, ELA ha considerado que "al igual que ocurre con cualquier otra opresión social (como las opresiones de género, clase o raza), la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación".
El sindicato ha reconocido que no ha conseguido situar "los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada", lo que ha atribuido "tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos".
Ante ello, ha pedido al CRL que habilite recursos que permitan el desarrollo en euskera de las mesas de negociación y ha avanzado su decisión de negociar exclusivamente en esa lengua los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso.
Te puede interesar
Bailan el tradicional Zubigaineko dantza de Lesaka
Los dantzaris de Lesaka suben al petril del puente Onin para bailar el tradicional Zubigaineko dantza. Ante la atenta mirada de decenas de espectadores, celebran así el día de San Fermín.
Pamplona arropa a San Fermín el día grande de las fiestas, en una procesión con modificaciones por el calor
Miles de pamploneses vestidos de blanco y rojo han llenado las calles de Pamplona este martes, 7 de julio, día grande de las fiestas, para arropar a San Fermín a su paso por el casco viejo de la ciudad en la tradicional procesión en honor al santo, que este año ha sufrido modificaciones debido a las alertas por altas temperaturas.
La Diputación de Gipuzkoa convoca 281 plazas de empleo público en 18 nuevos procesos selectivos
Los exámenes se realizarán a partir del 11 de enero de 2027, salvo para las plazas de técnico/a de grado medio de apoyo a campañas, cuyas pruebas podrán celebrarse a partir del 1 de diciembre de este mismo año.
Unos 1500 universitarios más podrán recibir becas en la CAV tras aprobarse un nuevo umbral de renta
La nueva convocatoria para el curso 2026-2027 reduce la nota media exigida a un 5 y permite cobrar la ayuda por desplazamiento a quienes estudien fuera de Euskadi.
La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de Bizkaia, seguida del empleo y la inseguridad ciudadana
Un 45 % ve la situación de la economía de Bizkaia bastante buena y un 27 % cree que será bastante peor en 2027. En el aspecto político, el PNV es el partido que suscita más simpatía (38 %), seguido de EH Bildu (36 %) y el PSE-EE (14 %).
Dos personas detenidas por agresión sexual en el arranque de las fiestas de San Fermín
El Ayuntamiento de Pamplona ha confirmado los dos arrestos en el balance de las primeras 24 horas de las fiestas.
Pamplona vive por todo lo alto el día de San Fermín
Pamplona vive la jornada más emblemática de los Sanfermines con un programa que reúne algunos de los actos más multitudinarios y tradicionales de las fiestas. El primer encierro, la procesión en honor al patrón, los fuegos artificiales y los conciertos están marcando el día grande de San Fermín.
Los operarios de limpieza se afanan en limpiar el recorrido después de la primera noche de los sanfermines
El dispositivo de limpieza lo integran, cada día, entre 253 y 317 personas, repartidas en brigadas. También se han instalado 80 contenedores rojos, de entre 800 y 1.000 litros, además de 800 papeleras de 120 litros.
Fuente Ymbro protagoniza un encierro rápido y sin heridos por asta
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han realizado el recorrido en un tiempo de 2 minutos y 20 segundos. Cinco personas han resultado heridas en el primer encierro de sanfermines de este año, todas por contusiones.