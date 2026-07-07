ELA anuncia que solo utilizará el euskera en la negociación de 27 convenios sectoriales

El sindicato ELA ha reclamado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) recursos para negociar en euskera y ha anunciado que a partir del mes de septiembre utilizará exclusivamente esa lengua en la negociación de 27 convenios sectoriales actualmente en proceso en la comunidad autónoma de Euskadi y en Navarra.

Este sindicato ha analizado 1.499 convenios vigentes en Hego Euskal Herria y ha concluido que el 83,19 % no incorpora ninguna medida "para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral", según ha informado la central este martes.

Según ha lamentado, "el euskera continúa subordinado al castellano en la negociación colectiva en Hego Euskal Herria".

Medidas simbólicas

ELA ha afirmado que la mayoría de las medidas en este ámbito que incluyen los convenios analizados son de carácter simbólico y "solo el 5,07 %" de ellos cuenta con un plan de euskera o recoge el compromiso de elaborarlo.

Según los datos aportados, el 13,8 % prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37 % permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66 % establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación.

Ante ello, ELA ha considerado que "al igual que ocurre con cualquier otra opresión social (como las opresiones de género, clase o raza), la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación".

El sindicato ha reconocido que no ha conseguido situar "los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada", lo que ha atribuido "tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos".

Ante ello, ha pedido al CRL que habilite recursos que permitan el desarrollo en euskera de las mesas de negociación y ha avanzado su decisión de negociar exclusivamente en esa lengua los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso.