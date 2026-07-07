Pamplona celebra este martes 7 de julio el día grande de San Fermín con la participación multitudinaria de vecinos y visitantes en los principales actos de los Sanfermines 2026. La capital navarra ha acogido desde primera hora el primer encierro de las fiestas, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, dentro de una jornada que combina tradición, cultura, música y folklore para homenajear al santo.

El programa ha arrancado a las 08:00 horas con el primer encierro, que ha arrancado en la Cuesta de Santo Domingo y ha contado con seis toros de la ganadería Fuente Ymbro. La carrera ha sido, de nuevo, uno de los momentos más multitudinarios y seguidos de los Sanfermines.