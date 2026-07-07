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Pamplona vive por todo lo alto el día de San Fermín

Pamplona vive la jornada más emblemática de los Sanfermines con un programa que reúne algunos de los actos más multitudinarios y tradicionales de las fiestas. El primer encierro, la procesión en honor al patrón, los fuegos artificiales y los conciertos están marcando el día grande de San Fermín.

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PAMPLONA, 07/07/2026.- Espectadores siguen el primer encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado por toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro, desde la Plaza Consistorial, este martes en Pamplona. EFE/Villar López
18:00 - 20:00

Imagen de los prolegómenos del primer encierro de los Sanfermines. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: San Fermin 2026: Iruñeak egun handia ospatuko du lehen entzierroarekin, prozesioarekin eta su artifizialekin
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EITB

Última actualización

Pamplona celebra este martes 7 de julio el día grande de San Fermín con la participación multitudinaria de vecinos y visitantes en los principales actos de los Sanfermines 2026. La capital navarra ha acogido desde primera hora el primer encierro de las fiestas, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, dentro de una jornada que combina tradición, cultura, música y folklore para homenajear al santo.

El programa ha arrancado a las 08:00 horas con el primer encierro, que ha arrancado en la Cuesta de Santo Domingo y ha contado con seis toros de la ganadería Fuente Ymbro. La carrera ha sido, de nuevo, uno de los momentos más multitudinarios y seguidos de los Sanfermines.

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18:00 - 20:00

A las 10:00 horas ha tenido lugar la procesión y misa solemne en honor a San Fermín. La Corporación municipal, en Cuerpo de Ciudad, ha recogido al Cabildo en la catedral de Santa María la Real y se ha dirigido hasta la capilla de San Fermín para celebrar la ceremonia religiosa.

La misa ha estado presidida por el arzobispo de Pamplona y el Cabildo Catedralicio, con la participación de la Capilla de Música de la Catedral, el Orfeón Pamplonés y la Orquesta de Profesores. El organista ha sido Julián Ayesa Gorri y la dirección musical ha correspondido al maestro de capilla de la Catedral, Ricardo Zoco Lampreabe.

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18:00 - 20:00

Tras la celebración, la comitiva ha regresado a la Casa Consistorial, donde el grupo de danzas Duguna Iruñeko Dantzariak y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos han ofrecido sus tradicionales bailes en honor a la ciudad.

La jornada festiva continuará por la noche con dos citas destacadas. A las 23:00 horas, la Ciudadela acogerá una nueva sesión del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Fermín, mientras que a las 23:30 horas la Plaza del Castillo recibirá los conciertos de BALA y KOMA.

516 actos en el programa oficial

Las fiestas de San Fermín 2026 se celebran del 6 al 14 de julio con un programa oficial que reúne 516 actos. La edición de este año incorpora novedades dirigidas especialmente a la infancia, como el Txupinazo Txiki, y refuerza la programación en los barrios de Pamplona.

El programa incluye música para todos los gustos y estilos, juegos infantiles y juveniles, exposiciones, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, kalejiras, feria de ganado, vísperas y procesión, además de los actos tradicionales que acompañan a las fiestas desde el Chupinazo hasta el Pobre de Mí.

El diseño del programa oficial de San Fermín 2026, obra de la ilustradora Maite Mutuberria, incluye un guiño al escritor estadounidense Ernest Hemingway y pone en valor muchos de los pequeños momentos que forman parte de la identidad de las fiestas.

Joseba Asiron destaca la "normalidad" en unos Sanfermines marcados por el calor

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha valorado la "normalidad" con la que están transcurriendo las primeras horas de los Sanfermines 2026, marcadas por las altas temperaturas que han obligado a suspender algunos actividades, sobre todo infantiles, y a tomar medidas de precaución para evitar incendios con los fuegos artificiales.

En un primer balance ante los medios de comunicación a la llegada de la procesión en honor a San Fermín a la parroquia de San Lorenzo, el alcalde ha comentado que las fiestas tienen lugar "de momento con normalidad, un buen balance". Al respecto ha añadido que el día del chupinazo ha transcurrido "según lo previsto, sin demasiados problemas más allá de los habituales".

En el apartado de incidencias ha destacado que el punto de información sobre las agresiones sexistas situado en la Plaza del Castillo ha comunicado seis incidencias en el primer día, cinco de ellas por tocamientos y una por insultos sexistas.

De esas cinco incidencias por tocamientos, dos se han tramitado como denuncias policiales y dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de esos tocamientos.

"Lo más destacado es el calor, muchísimo calor", ha remarcado.

Fiestas de San Fermín Pamplona Conciertos Sociedad

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