San Fermín
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Los operarios de limpieza se afanan en limpiar el recorrido después de la primera noche de los sanfermines

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Garbitzaileak ibilbidea garbitzen saiatzen ari dira sanferminetako lehen gauaren ondoren

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El dispositivo de limpieza lo integran, cada día, entre 253 y 317 personas, repartidas en brigadas. También se han instalado 80 contenedores rojos, de entre 800 y 1.000 litros, además de 800 papeleras de 120 litros.

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