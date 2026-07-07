Los operarios de limpieza se afanan en limpiar el recorrido después de la primera noche de los sanfermines
El dispositivo de limpieza lo integran, cada día, entre 253 y 317 personas, repartidas en brigadas. También se han instalado 80 contenedores rojos, de entre 800 y 1.000 litros, además de 800 papeleras de 120 litros.
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Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han realizado el recorrido en un tiempo de 2 minutos y 20 segundos. Cinco personas han resultado heridas en el primer encierro de sanfermines de este año, todas por contusiones.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Una marea rojiblanca toma Pamplona
Con el chupinazo, Pamplona se ha sumergido un año más en los Sanfermines. Desde hoy y hasta el 14 de julio, la ciudad vivirá nueve días de fiesta ininterrumpida. Este año, la celebración ha contado con un invitado de excepción: el calor. Miles de personas han dado la bienvenida a las fiestas bajo un sol abrasador y con temperaturas cercanas a los 40 grados.
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Controlado el incendio de Imárcoain
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Como todos los años, la mañana del 6 de julio se celebran los habituales almuerzos, a la espera de que comiencen las fiestas. Tentempiés contundentes, porque probablemente sea la única comida del día
Comienzan los Sanfermines en Lesaka
A las 12:00 horas el txupinazo ha marcado este lunes el inicio de las fiestas de san Fermín en Lesaka. Durante 6 días, los lesakarras disfrutarán de más de 50 actividades culturales, deportivas y lúdicas, y el tradicional sonido de gaiteros, bandas de música y txarangas alegrarán las calles de la localidad. La celebración se prolongará hasta este sábado, 11 de julio.
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