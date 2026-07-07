Será noticia: Día de San Fermín, alerta naranja por calor y cumbre de la OTAN en Ankara

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 7 de julio de 2026:

- Día de San Fermín: Tras el chupinazo de ayer, hoy es San Fermin, día grande en Pamplona, y como tal, hoy se celebra también el primero de los encierros, con toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro.

- Alerta naranja por calor: El martes, la situación se mantiene especialmente adversa en el sur y el centro del territorio, ya que continuará la alerta naranja en la zona de transición y en el eje del Ebro, con valores que podrán repetirse en torno a los 37–38 ºC. En la zona cantábrica interior pasará a aviso amarillo, con máximas cercanas a los 33 ºC, mientras que la costa se situará en torno a los 26 ºC.

- Cumbre de la OTAN en Ankara: Los líderes de los países de la OTAN se reúnen hoy y mañana en Turquía con la presión de Donald Trump a Europa para que aumente los gastos en defensa como telón de fondo. Se espera que los líderes se centren en los avances hacia los objetivos de gasto en defensa, el impulso a la producción industrial del sector y la manera de implementar un traslado de la carga de defensa de Estados Unidos a Europa.